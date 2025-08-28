狂飆時速472.41KM！比亞迪「仰望U9賽道版」刷新全球最快電動車紀錄

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸汽車製造商 BYD 宣布，旗下 Yangwang U9 Track Edition 在德國 ATP Automotive Testing Papenburg 測試場創下 472.41 km/h（293.54 mph） 的最高時速，正式超越 Rimac Nevera R，成為全球最快電動車。

這場紀錄挑戰於 8 月 8 日舉行，由專業車手 Marc Basseng 駕駛完成。先前紀錄由 Rimac Nevera R 保持，其於 2025 年 7 月達到 431.45 km/h（268.2 mph）。值得注意的是，標準版 Yangwang U9 在 2024 年 11 月創下 391.94 km/h（243.54 mph），顯示 Track Edition 帶來顯著性能突破。

動力方面，Track Edition 採用四具電動馬達，每具可輸出 744 hp（555 kW / 755 PS），總輸出超過 2,960 hp（2,207 kW / 3,000 PS），並達成 每公噸 1,200 hp 的驚人馬力重量比。相比之下，Rimac Nevera R 擁有 1,989 hp（1,571 kW / 2,017 PS），馬力重量比為 978 hp/噸。

為了應對龐大輸出，該車搭載 e4 Platform 平台，配備 DiSus-X Intelligent Body Control System 智慧車身控制系統，可即時調整懸吊，提升循跡性。同時，它被宣稱是「首款量產 1200V 超高壓平台」電動車，並擁有針對極限工況優化的熱管理系統。

外觀上，創紀錄車輛在鈑件縫隙貼上膠帶，以減少風阻，並搭載碳纖維分流器，但取消天鵝頸式尾翼。輪胎則由 Giti Tire 與 BYD 合作開發，屬於賽道專用半熱熔胎，具備特殊膠料與胎紋，並在胎圈與輪圈間進行防打滑處理。

Marc Basseng 也是去年創下 U9 極速紀錄的車手，他表示：「我原以為自己已經達到巔峰，沒想到一年後又能打破紀錄，而且是同一條賽道，這一切歸功於新技術的進步。」

隨著 Yangwang U9 Track Edition 刷新世界紀錄，BYD 再度在高性能電動車領域吸引全球目光，也讓中國大陸車廠的技術實力獲得更多關注。