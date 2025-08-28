Nissan「第3代e-Power」黑科技曝！冷噴塗技術應用、熱效率達42%

▲Nissan公布第3代e-Power技術細節，首度將航太領域的冷噴塗技術應用在氣門座上，帶來更出色的熱效率及節能表現。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）全新第3代e-Power動力首搭車型為Qashqai，這款跨界休旅已在7月於英國Sunderland工廠開始生產，原廠也對e-Power帶來更多資訊，像是首次將冷噴塗技術應用在引擎汽門座上，帶來更穩定的缸內燃繞，提供更出色的節能效果。

Nissan第3代e-Power動力系統，是以全新ZR15DDte1.5升汽油渦輪引擎作為發電使用。透過Nissan於2021年發布的STARC（Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel）概念，以滾動及適當延長的點火通道，透過減少進氣管路進入燃燒室的空氣湍流，讓缸內燃燒更穩定，使這具1.5升渦輪引擎的熱效率也提高至42%。

▲透過冷噴塗技術，可減少進氣管道進入燃燒室的空氣湍流，讓缸內燃燒更穩定、熱效率也提升至42%。



Nissan工程師透過冷噴塗技術開發新款汽門座，直接在汽缸頭處形成1mm塗層、無需傳統汽門座閥零件，使進氣通道得以優化，並具有更好的散熱效果。這項冷噴塗技術也是首次應用在汽車引擎領域，並且也採用專門研發、導熱性佳的無鈷銅基合金材質。

第3代e-Power除了換上新的1.5升渦輪引擎作為發電外，也透過五合一模組化電動動力總成單元設計，將電動馬達、發電機、逆變器、增／減速器整合，提高燃油效率及靜謐性，預計新一代X-trail、以及日本販售的MPV車型Elgrand都將搭載。

▲Nissan也透露，除了Qashqai外，包括X-trail、Elgrand都將提供第3代e-Power動力。