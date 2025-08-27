ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 正式推出第三代 Q3 Sportback，作為品牌在豪華緊湊型休旅市場的重要戰力，新車在外觀設計、動力配置與數位科技等多方面全面升級。德國市場建議售價自 46,450 歐元起，並將於 11 月正式上市。Audi 表示，新世代 Q3 不僅延續暢銷定位，更以插電式油電混合動力與創新的駕駛輔助系統，進一步提升駕馭效率與安全表現。

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

Q3 Sportback 採用更具情感張力的車身比例，寬大的八角形單體式水箱護罩搭配俐落頭燈，整體造型展現自信與運動感。車頂線條自 A 柱向後滑落，比 Q3 SUV 低 29 毫米，營造更俐落的轎跑姿態。車尾則配備貫穿式 LED 光條與可選配的數位 OLED 尾燈，結合新世代 Matrix LED 頭燈科技，使車輛具備更高的辨識度與照明效能。

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

內裝延續水平設計語彙，並導入 11.9 吋數位儀表與 12.8 吋 MMI 觸控螢幕所組成的「數位舞台」，將旗艦車型的數位科技帶入緊湊級距。全新設計的方向機柱控制模組釋放中央鞍座更多收納空間，並提供直覺化操作體驗。座艙材質採永續概念，包括再生聚酯纖維與 Econyl 尼龍纖維地毯，兼顧豪華氛圍與環保理念。此外，後座椅背可滑移與傾角調整，行李廂最大可擴充至 1,289 公升，強化日常實用性。

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

動力選項涵蓋 1.5 TFSI 輕油電、2.0 TFSI quattro、2.0 TDI 柴油，以及全新 Q3 Sportback e-hybrid 插電式混合動力。PHEV 車型搭載 1.5 升汽油引擎與電動馬達，系統輸出達 272 匹馬力，純電續航里程可達 118 公里（WLTP 標準），並支援最高 50 kW 直流快充，約半小時即可完成 10% 至 80% 的補電。懸吊系統提供標準、運動化與雙閥阻尼可調三種選擇，兼顧舒適與操控。

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

第三代 Audi Q3 Sportback 不僅在設計上更為動感，內裝科技與數位化體驗也全面升級。結合最新駕駛輔助系統、Matrix LED 照明科技與高效率插電式混合動力，讓新車在安全性、便利性與環保表現上更符合當代用車需求。隨著 Q3 Sportback 即將上市，Audi 期望藉此鞏固其在豪華緊湊型 SUV 市場的領導地位。

兼具運動風格與數位體驗　全新世代 Audi Q3 Sportback 登場

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q3Sportback休旅車SUVCUV跨界汽車新車休旅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

演唱會不能拍照錄影　王心凌：但我自己滿愛看

推薦閱讀

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

最新文章

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

Suzuki e Vitara台灣最快年底見2025-08-27

Hyundai新小型電動休旅概念預告2025-08-27

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

寶獅「小改款308」發表2025-08-27

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

新年式「Nissan Kicks北美開賣」新台幣68萬2025-08-27

「瑪莎拉蒂GranCabrio」台灣新年式接單2025-08-27

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

電動車發展放緩保時捷放棄自產電池2025-08-26

熱門文章

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

新年式「Nissan Kicks北美開賣」新台幣68萬2025-08-27

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x42025-08-26

勞斯萊斯把2000萬新車停進游池2025-08-26

Nissan「輕型MPV」改款亮相2025-08-26

相關新聞

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

Hyundai「新小型電動休旅」概念預告！明年上市、定位在Inster上

Hyundai「新小型電動休旅」概念預告！明年上市、定位在Inster上

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

寶獅「小改款308掀背／旅行車」發表！內外升級、導入台灣評估中

寶獅「小改款308掀背／旅行車」發表！內外升級、導入台灣評估中

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

讀者迴響

熱門文章

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

新年式「Nissan Kicks北美開賣」新台幣68萬！台灣等油電將從日本進口

新年式「Nissan Kicks北美開賣」新台幣68萬！台灣等油電將從日本進口

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366