Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 正式推出第三代 Q3 Sportback，作為品牌在豪華緊湊型休旅市場的重要戰力，新車在外觀設計、動力配置與數位科技等多方面全面升級。德國市場建議售價自 46,450 歐元起，並將於 11 月正式上市。Audi 表示，新世代 Q3 不僅延續暢銷定位，更以插電式油電混合動力與創新的駕駛輔助系統，進一步提升駕馭效率與安全表現。

Q3 Sportback 採用更具情感張力的車身比例，寬大的八角形單體式水箱護罩搭配俐落頭燈，整體造型展現自信與運動感。車頂線條自 A 柱向後滑落，比 Q3 SUV 低 29 毫米，營造更俐落的轎跑姿態。車尾則配備貫穿式 LED 光條與可選配的數位 OLED 尾燈，結合新世代 Matrix LED 頭燈科技，使車輛具備更高的辨識度與照明效能。

內裝延續水平設計語彙，並導入 11.9 吋數位儀表與 12.8 吋 MMI 觸控螢幕所組成的「數位舞台」，將旗艦車型的數位科技帶入緊湊級距。全新設計的方向機柱控制模組釋放中央鞍座更多收納空間，並提供直覺化操作體驗。座艙材質採永續概念，包括再生聚酯纖維與 Econyl 尼龍纖維地毯，兼顧豪華氛圍與環保理念。此外，後座椅背可滑移與傾角調整，行李廂最大可擴充至 1,289 公升，強化日常實用性。

動力選項涵蓋 1.5 TFSI 輕油電、2.0 TFSI quattro、2.0 TDI 柴油，以及全新 Q3 Sportback e-hybrid 插電式混合動力。PHEV 車型搭載 1.5 升汽油引擎與電動馬達，系統輸出達 272 匹馬力，純電續航里程可達 118 公里（WLTP 標準），並支援最高 50 kW 直流快充，約半小時即可完成 10% 至 80% 的補電。懸吊系統提供標準、運動化與雙閥阻尼可調三種選擇，兼顧舒適與操控。

第三代 Audi Q3 Sportback 不僅在設計上更為動感，內裝科技與數位化體驗也全面升級。結合最新駕駛輔助系統、Matrix LED 照明科技與高效率插電式混合動力，讓新車在安全性、便利性與環保表現上更符合當代用車需求。隨著 Q3 Sportback 即將上市，Audi 期望藉此鞏固其在豪華緊湊型 SUV 市場的領導地位。