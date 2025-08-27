Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

▲Suzuki首款電動車e Vitara從印度工廠量產下線，將外銷出口至全球100多個市場，台灣也將導入販售。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Suzuki（鈴木）首款電動休旅e Vitara自去年11月發表後，近日也正式從印度古吉拉特邦工廠量產下線，之後將出口至全球100多個國家及地區，包括歐洲、日本等，台灣方面也確定會導入販售，最快在年底車展亮相。

▲e Vitara搭載Heartect-e電動車平台，將有前驅、4驅以及兩種電池容量選擇。



e Vitara在印度生產、出口下，其鋰電池是由印度TDSG製造商供應，TDSG由Suzuki、Toshiba（東芝）、Denso投資，同時也提供輕油電車款電池，像是Grand Vitara，TDSG於2017年成立、2021年開始營運，也是印度首間電芯級生產鋰電池的工廠。

▲e Vitara在電子4驅系統下，將保有出色越野性能。



至於e Vitara方面，車長4,275mm、車寬1,800mm、車高1,635mm，軸距達2,700mm，這款電動休旅搭載Heartect-e電動車平台，共有單馬達前驅、雙馬達全驅選擇，並提供49kWh、61kWh磷酸鐵鋰電池容量，入門前驅具有144匹、174匹（61kWh電池），頂規則皆採61kWh電池，具有184匹最大馬力，雙馬達車型也有AllGrip-e電子4輪驅動系統，具有越野性能表現。