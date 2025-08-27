ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Hyundai「新小型電動休旅」概念預告！明年上市、定位在Inster上

▲現代IONIQ 2概念預告。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai預告將在IAA發表一款電動概念車，很可能就是IONIQ 2概念，預計將在明年量產上市。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）釋出預告，將在IAA慕尼黑車展發表一款全新電動概念車，該車很可能是IONIQ 2，將是IONIQ電動車子品牌中的最小型車款，預計明年就會量產上市。

Hyundai預告9／9慕尼黑車展將展出一款電動概念車，從釋出的圖片中，可看到該車的頭尾燈採橫貫式LED設計，與小改款IONIQ 6相似，同時在車型上也採用掀背／Fastback快背的設計，具有一體式鴨尾擾流、大型進氣壩、外擴式輪拱、前下擾流等運動化視覺。

▲現代IONIQ 2概念預告。（圖／翻攝自Hyundai）

▲現代IONIQ 2概念預告。（圖／翻攝自Hyundai）

▲從預告中可看到IONIQ電動車的Pixel設計，具有一體式鴨尾擾流。

雖然還不確定，但該車很可能就是IONIQ 2，定位上將高於Inster，並且作為i20、Bayon小型掀背、跨界的替代品，預料將與KIA EV2、EV3同樣搭載E-GMP 400V平台，採201匹單馬達前驅、58.3kWh電池設定。

IONIQ 2預計最快在明年上旬上市，競爭對手將包括雷諾5 E-tech、Nissan Micra、Peugeot e-208、Opel Corsa Electric及比亞迪海豚（Dolphin），售價上也會採親民策略。

