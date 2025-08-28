ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

記者徐煜展／綜合報導

Nissan於阿根廷正式推出Sentra SR Nightfall夜幕特仕版，以嶄新的黑化設計彰顯動感與質感，透過超帥的全黑化特色，證明Sentra兇起來也是夠殺、更狠。台灣原廠針對Sentra日前也推出不少特仕車，就是缺了國外這一款全黑化型男！

▲Nissan於阿根廷推出最新的Sentra SR Nightfall特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

▲全車徹底黑化，就連細節都不放過。

Nightfall 版以 SR 車型為基礎，採用全黑配色打造，包括黑色車身、V-Motion 水箱護罩邊框、側裙、擾流尾翼等，並搭配 18 吋黑色鋁圈，呈現低調且極具運動

這款車採用特殊配色塗裝，並將原本車身的銀色鍍鉻材質，通通換成黑色料件，呈現出相當低調的獨特美學。

▲Nissan於阿根廷推出最新的Sentra SR Nightfall特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

▲內裝以黑色為主題，加入紅色縫線點綴。

內裝同樣展現黑化設計語彙，搭配 SR 頂規等級標配的豪華設備，包括恆溫空調與 BOSE 高級音響系統，兼顧視覺美學與乘坐舒適性。

動力方面，與台灣的1.6升自然進器不同，阿根廷市場沿用 2.0 升自然進氣汽油引擎，最大馬力約 145 匹、最大扭力約 20.6 公斤米，搭配 CVT變速箱，提供平順且具有響應性的駕駛體驗。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanAltima房車旗艦空間SUV休旅渦輪性能SentraKicksVersa

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

