福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan！台灣預計明年見

▲海外福斯發表大改款T-Roc休旅。（圖／翻攝自福斯）

▲海外福斯發表大改款T-Roc休旅。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

福斯Volkswagen 新一代 T-Roc 正式發表，這次徹底進化，不只外觀更成熟，內裝科技感也全面拉滿。外型跑格帥氣，更有小一號的Tiguan視覺感，同時也首次導入各種新能源動力，成為戰力有感升級的誠意小休旅！以時程來看，台灣預計明年就有望看到這輛改款有型的T-Roc小休旅。

▲海外福斯發表大改款T-Roc休旅。（圖／翻攝自福斯）

▲海外福斯發表大改款T-Roc休旅。（圖／翻攝自福斯）

▲新 T-Roc採用與Tiguan相同最新家族化設計。

新 T-Roc 在外觀上完全甩開「入門小休旅」的感覺，氣勢比上一代大了不少。車頭改用最新的家族語彙，搭載 IQ Light LED 矩陣式頭燈，裡頭的燈組不只造型銳利，還能依照路況智慧切換照明。頭燈之間加上一條會發光的飾條，點亮後帶出科技感。

尾燈導入幾何化造型，燈組裡的發光圖案變得更立體，點亮後相當搶眼，下方保險桿也刻意拉寬，讓整台車的視覺重心更低，看起來更有厚實感。整體來說，新 T-Roc 不再只是年輕、活潑的小休旅，而是多了一種穩重成熟的味道，真的就像一輛縮小版 Tiguan。

▲海外福斯發表大改款T-Roc休旅。（圖／翻攝自福斯）

▲車內用料質感大提升，且配備更豐富。

車內最吸睛的就是大螢幕，最高可達12.9 吋，操作介面也加入 AI 助理，甚至可以使用 ChatGPT 語音互動，科技感瞬間拉滿。全數位化儀錶同樣是標配，顯示資訊清晰，還能依照駕駛需求切換不同風格。

質感氛圍，內裝用料大幅升級，中控、車門等地方採用更細緻的軟質包覆，氛圍燈光設計也更講究，夜晚坐在車內會覺得很有氛圍。

▲海外福斯發表大改款T-Roc休旅。（圖／翻攝自福斯）

▲海外福斯發表大改款T-Roc休旅。（圖／翻攝自福斯）

▲性能版T-Roc R晚點到。

新世代 T-Roc 動力選項超齊全，從一般汽油、柴油，到 1.5 升輕油電、全新的 Hybrid油電版本，甚至還有插電式油電（GTE），對性能迷來說也別擔心，原廠已經預告會有高性能 T-Roc R，會用上Golf R 同款EA888的2.0升渦輪引擎。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

