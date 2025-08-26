ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車！愛快羅密歐休旅、房車將登台

記者徐煜展／綜合報導

今年7月寶嘉聯合邀請Peugeot全球CEO來台，現場已經展示2款Alfa Romeo愛快羅密歐神秘車款，而原廠近來更表示，將於9月15日帶來新車，其身份來歷應就是7月展出的愛快羅密歐神秘車款，預計會以Giulia房車、Stelvio休旅作為登台先鋒。

▲7月原廠就曾展出2款神秘新車，已經開始為愛快羅密歐暖身預熱。

7月板橋新展間現場就展示神秘的愛快羅密歐2款新車，其中1款為房車級距，應就是台灣人敲碗已久的Giulia四門房車，而另外1款目測則為中型休旅級距，依照海外產品來看，推測為Stelvio休旅。

這2款車系在海外都有相當高的人氣，而新開幕的板橋新據點，除了現有的Peugeot、Citroen，當時原廠也表示未來也將有愛快羅密歐品牌進駐。

▲Giulia、Stelvio都鎖定豪華熱門級距而來。

Giulia 是 Alfa Romeo 最經典的四門房車，車身線條流暢、比例緊湊，搭配標誌性的盾形水箱護罩。動力部分在海外市場提供 2.0 渦輪增壓與高性能 Quadrifoglio 四葉草版本，馬力輸出從 280 匹一路到超過 500 匹都有。市面上對手有BMW 3系列、賓士C-Class等。

至於 Stelvio，則是品牌旗下的中型休旅代表，動力編成與 Giulia 相近，國際市場同樣提供高性能四葉草版本。它的對手鎖定 BMW X3、賓士GLC 與 Audi Q5。

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車寶嘉聯合Alfa Romeo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

