台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

▲TOYOTA Previa日本再爆復活傳聞。（預想圖／翻攝自《日本自動車情報》）

記者徐煜展／綜合報導

在台灣紅極一時，當年可是許多家庭買7人座MPV的首選。雖然這位傳奇車款在 2019 年畫下句點，不過最近日本媒體爆料，TOYOTA計畫在2026～2027年推出全新一代 Previa（日本市場稱 Estima），而且將全面進入電氣化世代，準備再度席捲家庭 MPV 市場。

▲TOYOTA Previa曾在台灣家喻戶曉，無奈因日本策略調整停產。（圖／翻攝自TOYOTA）

Previa 在台灣市場歷史悠久，從2006年一路賣到 2019 年，陪伴無數家庭長大。特別是第二代、第三 Previa，以寬敞空間、舒適乘坐感，甚至流線的「子彈頭」外型，在街頭一眼就認得。當年不少家庭首購7人座，都會在Alphard 與 Previa 之間掙扎，因為 Previa 價格更親民、卻一樣能載一家大小。如今傳出要復活，對台灣車迷來說無疑是超大驚喜。

▲重新復活的Previa將具有三種動力。

新 Previa 預計2025先亮相概念車、2026 推出原型，2027 年正式上市。這次不只是復活，而是徹底換血，會推出三種動力選項。採1.5或2.0升搭配最新 THS 油電系統。

另有PHEV插電式油電系統，擁有近300匹綜效馬力、100公里純電續航。電動版也會是相當期待熱門動力，提供單馬達、雙馬達版本，續航力預估落在600公里。

如果 Previa 未來真的再復活，在日本將會是與HONDA Odyssey、Nissan Elgrand 三強鼎立的局面，肯定能勾起不少老車迷的青春回憶。