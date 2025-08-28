「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

▲Volvo XC70回來了！從旅行車轉型成全新休旅。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

經典熟悉的XC70不再是旅行車，轉型成全新跨界休旅於大陸市場首發，外型更霸氣、科技感更滿，還用上趨勢的新能源PHEV油電，主打超長純電續航，未來也不排除成為全球戰略車進軍其他市場。

▲全新XC70填補XC60、90之間的空缺。

新一代 XC70 走的是跨界休旅風格，比 XC60 再大一點、比XC90略小，尺碼4,815x1,890x1,650mm、軸距2,895mm，車頭採用封閉式水箱護罩，搭配招牌「雷神之槌」LED 頭燈，看起來頗有 EX90、EX30 電動車的科技味。尾燈則換上新款 C 型設計，一路延伸到後擋玻璃，辨識度十足。整體感覺就像是一台「小XC90」，但價格跟定位都更親民，開出29.99萬人民幣售價，折合新台幣127萬。

▲純電續航力出色，最遠達200公里。

XC70 採用全新的模組化平台（SMA），也就是 CMA 平台的進化版。動力搭載 1.5 升渦輪引擎加上雙電動馬達，還配三速 DHT 變速系統，講求效率又兼顧性能。最大賣點就是它的純電行駛里程，最高能跑到 200 公里左右（CLTC 標準），一般情況下也有 180 公里以上。

車內延續 Volvo 一貫的簡約北歐風，大尺寸式中控螢幕、乾淨俐落的線條，加上用料精緻，營造出一種豪華又不浮誇的氛圍。加上空間比 XC60 更大，後座乘客與行李廂表現都更符合家庭需求。