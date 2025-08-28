ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

▲Volvo XC70回來了！從旅行車轉型成全新休旅。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC70回來了！從旅行車轉型成全新休旅。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

經典熟悉的XC70不再是旅行車，轉型成全新跨界休旅於大陸市場首發，外型更霸氣、科技感更滿，還用上趨勢的新能源PHEV油電，主打超長純電續航，未來也不排除成為全球戰略車進軍其他市場。

▲Volvo XC70回來了！從旅行車轉型成全新休旅。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC70回來了！從旅行車轉型成全新休旅。（圖／翻攝自Volvo）

▲全新XC70填補XC60、90之間的空缺。

新一代 XC70 走的是跨界休旅風格，比 XC60 再大一點、比XC90略小，尺碼4,815x1,890x1,650mm、軸距2,895mm，車頭採用封閉式水箱護罩，搭配招牌「雷神之槌」LED 頭燈，看起來頗有 EX90、EX30 電動車的科技味。尾燈則換上新款 C 型設計，一路延伸到後擋玻璃，辨識度十足。整體感覺就像是一台「小XC90」，但價格跟定位都更親民，開出29.99萬人民幣售價，折合新台幣127萬。

▲Volvo XC70回來了！從旅行車轉型成全新休旅。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC70回來了！從旅行車轉型成全新休旅。（圖／翻攝自Volvo）

▲純電續航力出色，最遠達200公里。

XC70 採用全新的模組化平台（SMA），也就是 CMA 平台的進化版。動力搭載 1.5 升渦輪引擎加上雙電動馬達，還配三速 DHT 變速系統，講求效率又兼顧性能。最大賣點就是它的純電行駛里程，最高能跑到 200 公里左右（CLTC 標準），一般情況下也有 180 公里以上。

車內延續 Volvo 一貫的簡約北歐風，大尺寸式中控螢幕、乾淨俐落的線條，加上用料精緻，營造出一種豪華又不浮誇的氛圍。加上空間比 XC60 更大，後座乘客與行李廂表現都更符合家庭需求。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：VolvoXC60XC90EX90V60S60電動車休旅車新能源EX30XC70

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

推薦閱讀

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan！台灣預計明年見

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan！台灣預計明年見

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

最新文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan2025-08-28

保時捷718跑車將停產告別作亮相2025-08-27

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

Suzuki e Vitara台灣最快年底見2025-08-27

Hyundai新小型電動休旅概念預告2025-08-27

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

寶獅「小改款308」發表2025-08-27

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

熱門文章

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

保時捷718跑車將停產告別作亮相2025-08-27

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

Suzuki e Vitara台灣最快年底見2025-08-27

相關新聞

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan！台灣預計明年見

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan！台灣預計明年見

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

外賣小哥和民眾騎電動車「對峙」4小時　天都黑了！路人傻眼：這麼倔

外賣小哥和民眾騎電動車「對峙」4小時　天都黑了！路人傻眼：這麼倔

讀者迴響

熱門文章

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366