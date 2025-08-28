「LEXUS全新跨界ZC」註冊曝光！最快明年量產鎖定特斯拉Model 3

▲LEXUS於歐洲註冊ZC車名曝光，可能是為了電動房車作準備。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS有望在電動車級距再展拳腳，繼日前的電動版ES引起關注後，近來官方再度於歐洲註冊全新ZC車款曝光，該車應是來自當初發表的LF-ZC概念跨界房車，將鎖定主流的特斯拉Model 3級距而來。

▲原廠曾於2023年發表LF-ZC概念車。

全新ZC讓人聯想到2023年日本東京車展的電動概念車「LF-ZC」，採用「Provocative Simplicity」設計語彙，展現流行動感的車身造型，其流線型外觀結合LEXUS紡錘狀特色，營造出兼具美學與效能的未來感。

▲LEXUS ZC未來將成為IS轎跑電動版。

內艙採數位科技化，搭載名為「Arene OS」的智慧座艙作業系統，並具備 Steer-by-Wire 電控方向、OTA遠端更新功能，以及運用 AI 技術提供個人化駕駛建議的「Butler」語音助理。

LEXUS註冊ZC車名商標，可能預告著一款由 LF-ZC 概念車演進而來的全新純電量產車型。儘管原本計畫於 2026 年推出，卻因策略安排而延後至2027 年中亮相。這次商標動作不僅引發業界關注，也象徵LEXUS在電動車時代的積極轉型。