ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

▲Hyundai Santa Fe Calligraphy書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai南陽實業發表Santa Fe Calligraphy書法版，該車具有專屬塗裝、配備升級，採受訂生產，售價自212.9萬起，前100台限量優惠207.9萬。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

Hyundai南陽實業今（28）日發表Santa Fe Calligraphy書法版（以下簡稱書法版），書法版強調其尊榮、客製化特色，僅在品牌旗艦車款如Santa Fe、Palisade、IONIQ 9等車型提供。此次Santa Fe書法版共有6人座、7人座選擇，具備專屬外觀配備塗裝、全車Nappa真皮座椅，皆採受訂生產、年度配額300台，售價自212.9萬起。為慶祝上市，南陽也提供前100名車主207.9萬限量優惠。

Hyundai Santa Fe車型編成售價
GLTH-A：172.9萬
GLTH-B：187.9萬
GLTH-B Premium：192.9萬
GLTH-C：197.9萬
GLTH-C Premium：202.9萬
GLTH Calligraphy書法版：212.9萬（新增車型）
GLTH Calligraphy書法版6人座：214.9萬（新增車型）

▲Hyundai Santa Fe Calligraphy書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲書法版升級20吋專屬輪圈、內外觀配備，前100名車主限量優惠207.9萬。

Santa Fe書法版是以GLTH-C Premium車型為基礎，車頭具有專屬星綴水箱護罩、結合墨黑色車輪拱／車側飾條／廠徽標誌、專屬20吋多幅式輪圈、C柱輔助把手、黑色車頂架、雙色皮質方向盤（限白內裝）等，帶來更豪華外觀視覺。書法版也提供黑、灰綠、鐵灰、森林綠等4款專屬塗裝（內裝共有白、黑、棕），與其他車型做出區隔。

▲Santa Fe書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲書法版採星綴水箱護罩，不過與海外版本則少了中央的橫貫燈條。

▲Hyundai Santa Fe Calligraphy書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲書法版採專屬20吋多幅式輪圈。

▲Santa Fe書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲副駕上層置物箱具紫外線殺菌功能。

▲Santa Fe書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲書法版也多了C柱輔助把手，可輕鬆登車在車頂行李架上置物，該輔助把手可透過鑰匙開啟／關閉。

▲Santa Fe書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe書法版具有專屬墨黑車側霧銀飾板、門檻飾條、前後保桿護板等。

座艙方面則有6人、7人座，6人座稍晚到來，提供第2排為Captain 獨立座椅，全車座椅更採用Nappa頂級真皮皮革，並多了雙手機無線充電、Relaxion雙前座零重力座椅（含腿托、一鍵放鬆）、副駕上層置物箱紫外線殺菌功能等，其他則同樣維持雙12.3吋數位儀表、中控曲面螢幕、6.6吋空調面板等佈局。

動力上，Santa Fe書法版則採1.6升渦輪油電動力，以1.6升汽油渦輪搭配65匹電動馬達、1.49kWh電池及6速手自排組成，具有綜效馬力218匹／37.4公斤米扭力。

▲Hyundai Santa Fe Calligraphy書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai Santa Fe Calligraphy書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai Santa Fe Calligraphy書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲Santa Fe書法版。（圖／記者林鼎智攝）

▲書法版全車Nappa真皮座椅，並具有雙前座零重力座椅，6人座第2排為獨立座椅，具有雙色皮質方向盤（限白內裝）。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅7人座6人Hyundai現代Santa FeCalligraphy書法版客製化南陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

最新文章

台灣現代Santa Fe書法版上市2025-08-28

「LEXUS全新跨界ZC」註冊曝光2025-08-28

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan2025-08-28

保時捷718跑車將停產告別作亮相2025-08-27

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

Suzuki e Vitara台灣最快年底見2025-08-27

Hyundai新小型電動休旅概念預告2025-08-27

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

熱門文章

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

保時捷718跑車將停產告別作亮相2025-08-27

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

相關新聞

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

Hyundai「新小型電動休旅」概念預告！明年上市、定位在Inster上

Hyundai「新小型電動休旅」概念預告！明年上市、定位在Inster上

寶獅「小改款308掀背／旅行車」發表！內外升級、導入台灣評估中

寶獅「小改款308掀背／旅行車」發表！內外升級、導入台灣評估中

讀者迴響

熱門文章

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366