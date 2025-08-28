212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

▲Hyundai南陽實業發表Santa Fe Calligraphy書法版，該車具有專屬塗裝、配備升級，採受訂生產，售價自212.9萬起，前100台限量優惠207.9萬。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／台北報導

Hyundai南陽實業今（28）日發表Santa Fe Calligraphy書法版（以下簡稱書法版），書法版強調其尊榮、客製化特色，僅在品牌旗艦車款如Santa Fe、Palisade、IONIQ 9等車型提供。此次Santa Fe書法版共有6人座、7人座選擇，具備專屬外觀配備塗裝、全車Nappa真皮座椅，皆採受訂生產、年度配額300台，售價自212.9萬起。為慶祝上市，南陽也提供前100名車主207.9萬限量優惠。

Hyundai Santa Fe車型編成售價

GLTH-A：172.9萬

GLTH-B：187.9萬

GLTH-B Premium：192.9萬

GLTH-C：197.9萬

GLTH-C Premium：202.9萬

GLTH Calligraphy書法版：212.9萬（新增車型）

GLTH Calligraphy書法版6人座：214.9萬（新增車型）

▲書法版升級20吋專屬輪圈、內外觀配備，前100名車主限量優惠207.9萬。

Santa Fe書法版是以GLTH-C Premium車型為基礎，車頭具有專屬星綴水箱護罩、結合墨黑色車輪拱／車側飾條／廠徽標誌、專屬20吋多幅式輪圈、C柱輔助把手、黑色車頂架、雙色皮質方向盤（限白內裝）等，帶來更豪華外觀視覺。書法版也提供黑、灰綠、鐵灰、森林綠等4款專屬塗裝（內裝共有白、黑、棕），與其他車型做出區隔。

▲書法版採星綴水箱護罩，不過與海外版本則少了中央的橫貫燈條。



▲書法版採專屬20吋多幅式輪圈。







▲副駕上層置物箱具紫外線殺菌功能。



▲書法版也多了C柱輔助把手，可輕鬆登車在車頂行李架上置物，該輔助把手可透過鑰匙開啟／關閉。



▲Santa Fe書法版具有專屬墨黑車側霧銀飾板、門檻飾條、前後保桿護板等。

座艙方面則有6人、7人座，6人座稍晚到來，提供第2排為Captain 獨立座椅，全車座椅更採用Nappa頂級真皮皮革，並多了雙手機無線充電、Relaxion雙前座零重力座椅（含腿托、一鍵放鬆）、副駕上層置物箱紫外線殺菌功能等，其他則同樣維持雙12.3吋數位儀表、中控曲面螢幕、6.6吋空調面板等佈局。

動力上，Santa Fe書法版則採1.6升渦輪油電動力，以1.6升汽油渦輪搭配65匹電動馬達、1.49kWh電池及6速手自排組成，具有綜效馬力218匹／37.4公斤米扭力。

▲書法版全車Nappa真皮座椅，並具有雙前座零重力座椅，6人座第2排為獨立座椅，具有雙色皮質方向盤（限白內裝）。