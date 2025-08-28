Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

▲Honda公布日本移動展陣容，日本移動展將於10月29日至11月9日舉行。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

2025日本移動展陣容即將於10月29日至11月9日舉行，Honda也在近期公布參展陣容，涵蓋2輪、4輪、飛機、動力產品等海陸空領域，其中包括新世代Honda 0系列電動原型車、CUV e:電動機車、Rebel 1100 S Edition DCT以及Honda Jet Elite II噴射機、大型船外機BF250等。

▲Honda 0系列Saloon、SUV電動原型車強調「薄、輕、智」設計，明年將量產上市。



4輪方面，Honda將在日本移動展展示Honda 0 Saloon、0 SUV，這兩款原型車先前已在CES消費電子大展亮相。Honda 0系列皆採全新開發的EV專用架構平台，強調「薄、輕、智」的設計理念，並具有Level 3自動駕駛系統、ASIMO OS車載系統。這兩款原型車將在明年量產，並率先於北美上市。

▲Honda CUV e:為白牌電動機車，採2顆換電式設計，目前已在日本販售。



2輪部分則有Honda CUV e:電動速克達、Rebel 1100 S Edition DCT，其中Honda CUV e:採2顆交換式電池，屬於白牌電動機車級距，配備7吋全彩液晶表、免鑰匙系統、前後12吋輪圈等，具有最大馬力8.2匹／2.2公斤米扭力，日本當地已上市販售，售價528,000日圓，折合新台幣約11.6萬。

▲其他參展產品還包括Honda Jet Elite II噴射機、大型船外機BF250，可說是海陸空集結。