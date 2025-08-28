ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

▲Honda日本移動展陣容。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda公布日本移動展陣容，日本移動展將於10月29日至11月9日舉行。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

2025日本移動展陣容即將於10月29日至11月9日舉行，Honda也在近期公布參展陣容，涵蓋2輪、4輪、飛機、動力產品等海陸空領域，其中包括新世代Honda 0系列電動原型車、CUV e:電動機車、Rebel 1100 S Edition DCT以及Honda Jet Elite II噴射機、大型船外機BF250等。

▲Honda日本移動展陣容。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日本移動展陣容。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda 0系列Saloon、SUV電動原型車強調「薄、輕、智」設計，明年將量產上市。

4輪方面，Honda將在日本移動展展示Honda 0 Saloon、0 SUV，這兩款原型車先前已在CES消費電子大展亮相。Honda 0系列皆採全新開發的EV專用架構平台，強調「薄、輕、智」的設計理念，並具有Level 3自動駕駛系統、ASIMO OS車載系統。這兩款原型車將在明年量產，並率先於北美上市。

▲Honda日本移動展陣容。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda CUV e:為白牌電動機車，採2顆換電式設計，目前已在日本販售。

2輪部分則有Honda CUV e:電動速克達、Rebel 1100 S Edition DCT，其中Honda CUV e:採2顆交換式電池，屬於白牌電動機車級距，配備7吋全彩液晶表、免鑰匙系統、前後12吋輪圈等，具有最大馬力8.2匹／2.2公斤米扭力，日本當地已上市販售，售價528,000日圓，折合新台幣約11.6萬。

▲Honda日本移動展陣容。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda日本移動展陣容。（圖／翻攝自Honda）

▲其他參展產品還包括Honda Jet Elite II噴射機、大型船外機BF250，可說是海陸空集結。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車Honda本田日本移動展海陸空電動速克達機車二輪休旅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！】媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

最新文章

Honda公布日本移動展陣容2025-08-28

Nissan公布第3代e-Power黑科技2025-08-28

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺2025-08-28

保時捷Taycak黑化特仕版510萬起2025-08-28

台灣現代Santa Fe書法版上市2025-08-28

「LEXUS全新跨界ZC」註冊曝光2025-08-28

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan2025-08-28

保時捷718跑車將停產告別作亮相2025-08-27

熱門文章

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

Suzuki e Vitara台灣最快年底見2025-08-27

相關新聞

Nissan「第3代e-Power」黑科技曝！冷噴塗技術應用、熱效率達42%

Nissan「第3代e-Power」黑科技曝！冷噴塗技術應用、熱效率達42%

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

510萬起！保時捷「Taycan黑化特仕版」上市　3車型、標配更豐富

510萬起！保時捷「Taycan黑化特仕版」上市　3車型、標配更豐富

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

網傳科技執法「機車騎紅線內」遭罰600元真相曝　高雄警公布路段

網傳科技執法「機車騎紅線內」遭罰600元真相曝　高雄警公布路段

讀者迴響

熱門文章

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366