510萬起！保時捷「Taycan黑化特仕版」上市　3車型、標配更豐富

▲保時捷推出Taycan Black Edition，標配項目、續航都升級，共有3車型選擇，售價自510萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）推出Taycan Black Edition特仕車型，除了具有黑色專屬設計元素外，也標配更多配備，同時續航里程也提升。Taycan Black Edition提供Sedan車型及數種動力選項，台灣保時捷也同步公布售價，共有3車型，售價自510萬起。

保時捷Taycan Black Edition

Taycan Black Edition with Performance Battery Plus：510萬起

Taycan 4 Black Edition with Performance Battery Plus：524萬起

Taycan 4S Black Edition with Performance Battery Plus：569萬起

新Taycan Black Edition的SportDesign外觀套件、側窗飾條、車尾車型銘牌、車外後視鏡皆採高亮黑處理，同時車尾光帶的Porsche黑色字樣也列為標配；座艙則標配黑色Accent套件、儲物空間套件、自發光黑色髮絲紋鋁合金車門檻等。

另外，原本在Taycan、Taycan 4、Taycan 4S需選配的高性能電池（Performance Battery Plus），在Black Edition上也列為標配，在105kWh電池容量下，使Taycan Black Edition具有408匹馬力，續航里程也比標準版增加76公里，WLTP最大續航力來到668公里，增加幅度達12%。

▲Taycan Black Edition標配項目也增加，包括變換車道輔助、照地燈、雙前座14向電調座椅、BOSE音響系統等。



標配項目上，Taycan Black Edition也具備變換車道輔助系統、保時捷停車輔助含環景影像、21吋輪圈中心孔蓋（全彩盾徽）、高解析度LED矩陣式頭燈、Porsche字樣車門照地燈、雙前座14向電調座椅（含記憶套件、頭枕保時捷盾形徽飾）、BOSE音響系統、儲物空間套件與黑色真皮內裝、中央扶手Black Edition專屬印記等。

Taycan Black Edition車色不限於黑色，也提供金屬墨玉黑、金屬火山灰、金屬白雲石銀、金屬冰灰等選擇，另外也提供豐富選配內容。

▲Taycan Black Edition在標配高性能電池組下，具有最大馬力408匹、最大續航668公里。