ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

510萬起！保時捷「Taycan黑化特仕版」上市　3車型、標配更豐富

▲Taycan Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷推出Taycan Black Edition，標配項目、續航都升級，共有3車型選擇，售價自510萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）推出Taycan Black Edition特仕車型，除了具有黑色專屬設計元素外，也標配更多配備，同時續航里程也提升。Taycan Black Edition提供Sedan車型及數種動力選項，台灣保時捷也同步公布售價，共有3車型，售價自510萬起。

保時捷Taycan Black Edition
Taycan Black Edition with Performance Battery Plus：510萬起
Taycan 4 Black Edition with Performance Battery Plus：524萬起
Taycan 4S Black Edition with Performance Battery Plus：569萬起

新Taycan Black Edition的SportDesign外觀套件、側窗飾條、車尾車型銘牌、車外後視鏡皆採高亮黑處理，同時車尾光帶的Porsche黑色字樣也列為標配；座艙則標配黑色Accent套件、儲物空間套件、自發光黑色髮絲紋鋁合金車門檻等。

▲Taycan Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

另外，原本在Taycan、Taycan 4、Taycan 4S需選配的高性能電池（Performance Battery Plus），在Black Edition上也列為標配，在105kWh電池容量下，使Taycan Black Edition具有408匹馬力，續航里程也比標準版增加76公里，WLTP最大續航力來到668公里，增加幅度達12%。

▲Taycan Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲Taycan Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲Taycan Black Edition標配項目也增加，包括變換車道輔助、照地燈、雙前座14向電調座椅、BOSE音響系統等。

標配項目上，Taycan Black Edition也具備變換車道輔助系統、保時捷停車輔助含環景影像、21吋輪圈中心孔蓋（全彩盾徽）、高解析度LED矩陣式頭燈、Porsche字樣車門照地燈、雙前座14向電調座椅（含記憶套件、頭枕保時捷盾形徽飾）、BOSE音響系統、儲物空間套件與黑色真皮內裝、中央扶手Black Edition專屬印記等。

Taycan Black Edition車色不限於黑色，也提供金屬墨玉黑、金屬火山灰、金屬白雲石銀、金屬冰灰等選擇，另外也提供豐富選配內容。

▲Taycan Black Edition。（圖／翻攝自Porsche）

▲Taycan Black Edition在標配高性能電池組下，具有最大馬力408匹、最大續航668公里。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動保時捷PorscheTaycanBlack Edition黑化特仕版德系續航標配

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

最新文章

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺2025-08-28

保時捷Taycak黑化特仕版510萬起2025-08-28

台灣現代Santa Fe書法版上市2025-08-28

「LEXUS全新跨界ZC」註冊曝光2025-08-28

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

福斯「新一代小休旅亮相」成迷你版Tiguan2025-08-28

保時捷718跑車將停產告別作亮相2025-08-27

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

Suzuki e Vitara台灣最快年底見2025-08-27

熱門文章

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

回應關稅「台灣特斯拉」降價吸買氣2025-08-27

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里2025-08-27

Audi「第3代Q3 Sportback」登場2025-08-27

保時捷718跑車將停產告別作亮相2025-08-27

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

相關新聞

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　專屬配備豪華升級

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

Suzuki「首款電動休旅」從印度量產外銷　台灣最快年底見！

Hyundai「新小型電動休旅」概念預告！明年上市、定位在Inster上

Hyundai「新小型電動休旅」概念預告！明年上市、定位在Inster上

讀者迴響

熱門文章

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

回應關稅「台灣特斯拉降價」吸買氣！Model 3、Model Y最多降10萬

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

「Nissan第三代油電」一桶油可跑1,200公里！首搭Qashqai有望來台灣

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

Audi「第3代Q3 Sportback」登場！外觀＆動力＆數位科技全面升級

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366