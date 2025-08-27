ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
保時捷718跑車即將停產「告別作亮相」！全球僅1台荷蘭代表色上身

圖文／7Car 小七車觀點

現行第四代 Porsche 718 Series 將在今年 10 月正式停產，但在此之前，原廠為這個經典系列準備了一份獨特的告別驚喜。由 Porsche 荷蘭總代理特別委託打造的 Cayman GT4 RS Manthey Kit 特製版本，憑藉專屬橘色塗裝，獲得了「The Tulip」的暱稱。

這台全球唯一的特仕作品，由 Porsche Netherlands、Porsche Exclusive Manufaktur、Porsche Sonderwunsch 與 Manthey Racing 攜手完成。車身採用 Pastel Orange 專屬塗裝，向荷蘭的代表色致敬。相同配色也延伸至碳纖維引擎蓋進氣口、碳纖維輪圈蓋以及後擾流板上的 Porsche 字樣。車側葉子板上還能看到鬱金香圖案，而後尾翼則以荷蘭國旗條紋與 Manthey Racing 標誌點綴。20 吋鍛造鎂合金輪圈則以消光黑處理，後輪並覆蓋碳纖維空力輪蓋。

車室同樣展現專屬氛圍，進門即見車門照明門檻飾板上的鬱金香圖案，座椅頭枕也繡有相同元素。桶形座椅以黑色皮革與 Race-Tex 材質製成，並搭配 Pastel Orange 滾邊、繡線與車門拉帶。隨車還附有個性化車鑰匙與專屬皮套、限量版 Chronograph 718 Cayman GT4 RS 腕錶，以及印有鬱金香圖案與橘色元素的隨行杯。

動力方面，「The Tulip」承襲 Cayman GT4 RS 最純粹的設定，搭載中置 4.0 升水平對臥六缸引擎可輸出 495 hp（368 kW / 500 PS），並搭配經過強化的底盤。此車同時配備 Weissach Package 與 Manthey Kit，後者在美國售價為 $53,946（不含安裝費），內容包括更具侵略性的碳纖維空力套件，例如加大後翼與額外 Gurney flap，使車輛能在 Nürburgring 跑出 7:03.121 的成績，比標準 GT4 RS 快上 6 秒以上。

「The Tulip」將於 8 月 29 日至 31 日 Dutch Grand Prix 期間，於 Circuit Zandvoort 現場展出。至於未來是否由荷蘭總代理典藏，或由當地藏家購入，目前仍未有明確消息。不過，荷蘭 Porsche 粉絲仍能透過官方 e-shop 購買限量紀念品，其中 Thermos 隨行杯僅發行 718 個，售價 €69.95（約 $82）。

這台 Cayman GT4 RS Manthey Kit 雖然只此一輛，但它不僅是一部跑車，更是 718 系列在性能與個性上的最終注解。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

