969萬起！「瑪莎拉蒂GranCabrio Folgore」首款電動敞篷開賣

▲瑪莎拉蒂GranCabrio追加Folgore、標準款車型。（圖／翻攝自Maserati）

記者徐煜展／綜合報導

瑪莎拉蒂Maserati將源自 Formula E 的尖端科技應用於公路車領域，推出市場首款純電雙門 GT 敞篷轎跑GranCabrio Folgore，再次彰顯在純電高性能跑車領域的領先地位。Maserati 總代理臺灣蒙地拿宣布 GranCabrio Folgore 建議售價 969 萬，即日起開放接單。而GranCabrio車系另有油車2款車型，售價880萬、1,128萬起，同時GT轎跑的GranTurismo也帶來更豐富的陣容選擇。

▲油車、電車雙向布局，讓陣容選擇更豐富。

針對 GranCabrio 與 GranTurismo 車系同步推出 490 CV 動力版本，為熱愛駕馭與品味生活的三叉戟愛好者提供更多元的選擇，今年隨著 GranCabrio Folgore的加入， GT 車系的動力佈局更加完整，彰顯原廠持續深耕高性能領域與電能創新的雙重承諾。

GranCabrio車系共推出3種車型，搭載由品牌自主開發的 Nettuno 3.0升 V6 雙渦輪引擎的GranCabrio 490 CV 動力版本與550 匹馬力的性能旗艦 GranCabrio Trofeo，建議售價分別為 880 萬元起及 1,128萬元起；以及本月正式亮相的全新電動跑車代表作GranCabrio Folgore， 建議售價為969 萬元起。

▲GranTurismo售價788萬起。

而GT轎跑的GranTurismo則提供兩款皆搭載由品牌自主開發的Nettuno 3.0升V6雙渦輪引擎的GranTurismo 490 CV 動力版本及550匹馬力的GranTurismo Trofeo，建議售價為 788 萬元起及 958萬元起。純電車型 GranTurismo Folgore 建議售價為 899萬元起。 無論置身城市街道或開啟壯遊旅程，皆能從不同動力版本中以從容姿態詮釋駕馭樂趣。