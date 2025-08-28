ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
2秒加速破百　「超前衛電動重機」挑戰親民售價預告2027量產！

▲影片來源：Ola Electric

記者林鼎智／綜合報導

於2017年成立的印度電動機車品牌Ola Electric，旗下電動速克達以前衛外型、親民售價及大螢幕、快充功能作為特色，不過也因召修、妥善率不佳引發爭議。近日Ola Electric再度推出4款電動概念車，並預告其中一款Diamondhead電動仿賽將在2027年上市。

▲Ola Diamondhead。（圖／翻攝自Ola Electric）

▲印度電動二輪品牌Ola Electric，近日預告Diamondhead電動重機將在2027年上市，該車具有前衛外型設計、2秒靜止加速破百的實力。（圖／翻攝自Ola Electric，以下同）

從概念車來看，Ola Diamondhead具有充滿未來感的車身設計，與過往生產的車型截然不同，官方還表示新車將搭載內部研發的4680 Bharat電池組、電動馬達（不含稀土元素），車架上也以鋁合金、鎂、碳纖維等材質進行輕量化，並號稱具有0-100km／h加速2秒的表現。

▲Ola Diamondhead。（圖／翻攝自Ola Electric）

▲Ola Diamondhead。（圖／翻攝自Ola Electric）

▲Ola Diamondhead。（圖／翻攝自Ola Electric）

▲Ola Diamondhead。（圖／翻攝自Ola Electric）

▲官方表示Diamondhead將採不含稀土元素的電動馬達、自家4680 Bharat電池組，並且也會有鋁、鎂、碳纖維等輕量化材質。

儘管目前都還言之過早，但Ola表示Diamondhead將在2027年上市，並且具有親民價格，有望成為印度首款性能電動重機。預計競爭對手將包括美國電動重機品牌Zero SR/S 、義大利電動重機品牌Energica Ego+ RS等，其中後者具有171匹最大馬力、21.5kW電池，在台售價198萬。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動重機二輪Ola印度Ola ElectricDiamondhead加速仿賽

【神射手本尊】面對小強突襲…他掏出弓箭超離譜命中

