「TOYOTA Corolla掀背」新年式北美漲價！追加復古風FX Edition特仕車

▲北美新年式Corolla掀背售價小漲、追加特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有販售的進口Corolla Sport，北美迎來最新年式，外觀與安全配置進行全面升級，並同步推出向1980年代經典 Corolla FX16 致敬的限量FX Edition特仕車，融合復古靈魂與現代科技，限量只有1,600台！

▲北美Corolla Sport入門、頂規售價調漲。

北美TOYOTA近來各種漲漲漲！Corolla Sport入門款SE車型漲幅400美金來到24,180美金，折合新台幣73萬，頂規XSE上漲95美金來到27,175美金，折合新台幣82萬，加上此次推出的全新FX Edition共計3款車型，FX Edition開價26,780美金，折合新台幣81萬。

▲全車系採TSS 3.0，標配盲點偵測、RCTA、無線手機充電。

雖然漲價、但配備有所升級，全車系採用最新TSS 3.0 主動安全系統，同時，盲點偵測與RCTA後方橫向來車警示也已納入全車系標配，大幅提升日常行車安全。此外，都新增無線充電板為標準配備。

▲外觀致敬經典80年代Corolla FX，內裝則有特別橘色縫線。

新年式追加限量1,600台的FX Edition特仕車，外觀特色亮白18 吋鋁圈、黑色尾翼、車尾換上致敬80年代 Corolla FX 的復古徽章，並提供白、橘、藍三種配色。

座椅採黑色麂皮搭配橘色縫線裝飾，同步妝點在儀表板、門板、方向盤與排檔套等處，增添視覺對比與運動感。