Nissan「小型入門掀背」推新年式！輔助系統升級、再添運動化車型

▲日本Nissan針對入門掀背Note車系推出新年式更新，除了升級駕駛輔助系統外，也新增Autech Line車型。（圖／翻攝自Nissan，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Nissan（日產）針對入門掀背Note車系進行新年式更新，除了升級駕駛輔助系統外，也新增Autech Line車型，透過專屬配備、輪圈等強化運動氛圍，使Note當地售價自243.87-272.47萬日圓，折合新台幣約50.7-56.6萬。

▲Note優化AEB急煞輔助的偵測範圍及對象，全車系也標配後座離車提醒功能。

Nissan Note車系包括Note、豪華定位的Note Aura及運動化風格的Note Aura Nismo，此次新年式升級包括：擴大AEB智慧急煞輔助的左右偵測範圍，該功能除了可偵測車輛、行人進行急煞閃避外，也提高橫向穿越的自行車及其他車輛偵測效能，另外全車系也標配後座離車提醒，確保在下車時後座沒有乘員或物品遺留在車上。

▲新增的Autech Line也具有專屬輪圈、水箱格柵等，座椅也升級與X-Trail相同的材質縫面。

Nissan也與御用改裝品牌Autech合作，推出Note Autech Line車型，這也是繼Caravan後另一款新增的Nissan車型。Autech Line具有專屬的16吋輪圈、金屬質感後視鏡蓋、金屬灰水箱格柵等，座椅部分則採用與X-trail相同的Tailor Fit材質，提供媲美Nappa縫面的觸感及舒適性。動力上，Note皆採1.2升e-Power油電動力，具有最大馬力116匹／28.6公斤米扭力，並提供前驅、4驅選擇。

▲Note皆採1.2升e-Power油電動力，具有最大馬力116匹／28.6公斤米扭力，並提供前驅、4驅選擇。

關鍵字：汽車油電Nissan日產NoteAutechNote AuraNismoe-Power油電日系

