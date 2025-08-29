ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

▲Honda GB350 C。（圖／翻攝自Honda）

▲日本Honda推出新年式GB350 C，這款復古風格街車增添新車色、並優化頭燈照明範圍。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda二輪部門發表新年式GB350 C，這款以「標準古典摩托車」為理念開發的街車新增2款車色、同時原廠也優化頭燈照明範圍，將在10月31日於日本上市，售價為715,000日圓，折合新台幣約14.8萬。

▲Honda GB350 C。（圖／翻攝自Honda）

▲日規新年式GB350 C共有消光沙暴米色、消光子彈銀，搭配酒紅色坐墊相當搶眼。

日規新年式GB350 C提供Matte Sandstorm Beige消光沙暴米色、Matte Bullet Silver消光子彈銀兩款車色，搭配酒紅色分離式坐墊，提供濃厚復古風格。此次原廠還調整頭燈照明範圍，提高夜間辨識度。

日規GB350 C座高800mm、車重186公斤，搭載348c.c.空冷OHC單缸引擎，搭配5速變速箱，具有最大馬力20匹／5,000rpm、最大扭力3公斤／3,000rpm，懸吊為前正叉、雙槍後避震，採前19吋、後18吋輪圈配置。

▲Honda GB350 C。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda GB350 C。（圖／翻攝自Honda）

▲新GB350 C日本當地售價為715,000日圓，折合新台幣約14.8萬，預計在10月31日上市。

關鍵字：汽車重機二輪HondaGB350 C復古街車日系單缸新年式風格空冷

