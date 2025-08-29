吉利「新油電房車」釋出官方照　車頭意外致敬賓士AMG引起話題

▲大陸吉利汽車近日公布銀河星耀6官方圖片，不過其車頭造型被認為致敬賓士AMG而引起討論。（圖／翻攝自吉利，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

大陸吉利（Geely）汽車近日公布全新「銀河星耀6」房車官方圖片，該車將搭載吉利最新Thor EM-i PHEV插電式油電動力，不過引發話題的卻是外型，因為從車頭水箱護罩設計來看，銀河星耀6似乎「致敬」了賓士AMG。

吉利表示，銀河星耀6是以「星河漣漪」的設計語彙，採17吋輪圈、具有修長線條的外觀視覺，車身尺碼為4,806mm x 1,886mm x 1,490mm，軸距2,756mm，屬於中大型房車級距。

▲吉利銀河星耀6軸距2,756mm屬於中大型房車級距，除了水箱護罩像賓士AMG外，頭燈也有一些Infiniti Q50的影子。



不過，在車頭部分，吉利銀河星耀6則與賓士AMG的Panamericana直瀑式水箱護罩十分相似，包括前保桿的進氣口造型也很雷同，至於頭燈方面則帶了點Infiniti Q50的韻味，不過仍是採LED頭燈配置。

銀河星耀6將搭載吉利最新Thor EM-i PHEV插電式油電動力，該油電系統以1.5升汽油引擎、1具電動馬達、2種電池容量選擇組成，將具備125公里純電續航、極速180km／h的表現，預估售價落在81,800至117,800人民幣左右，折合新台幣約34.9萬至50.3萬。

▲吉利銀河星耀6將搭載最新1.5升PHEV油電動力，這套系統具有最大純電續航125公里的表現。