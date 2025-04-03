ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai「小改款IONIQ 6／N Line」亮相！外型更帥、座艙質感升級

▲Hyundai小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai於首爾車展發表小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line，並且預告更猛爆的IONIQ 6 N將在7月到來。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）於首爾車展推出新改款IONIQ 6、IONIQ 6 N Line，此次小改款除了外觀更具侵略感、內裝也大幅升級，同時N Line車型更帶來大膽風格，原廠還確定性能版的IONIQ 6 N將在今年7月發表，預料後者將與IONIQ 5 N同樣具有641匹強悍電能輸出。

▲Hyundai小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新IONIQ 6車頭變化不小，引擎蓋向上延伸、具有更銳利的頭燈造型及保桿造型。

首先在小改款IONIQ 6方面，原廠在強調「流暢、精緻」的設計理念下，提高新車的引擎蓋高度，外型也更流線，加上新的銳利頭燈造型、下氣壩搭配，讓IONIQ 6的更具侵略性及科技感。

另外，新IONIQ 6的車身下半部黑色飾板也延伸至車側，同時車尾也捨棄改款前的尾翼，改採加長型鴨尾擾流，在保有出色空氣力學下具有更流線、延伸的外型。

▲Hyundai小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲座艙採雙12.3吋螢幕佈局，換上新款方向盤、加大空調面板，並且調整中控台控制按鈕位置，提供更便利的使用者體驗。

座艙方面，小改款IONIQ 6延續「Mindful Cocoon」設計概念，優化使用者體驗，除了雙12.3吋數位儀表、中控螢幕外，也換上重新設計的三幅式方向盤、車門飾板材料，同時也重新修改中控台佈局，加大空調面板。

至於在IONIQ 6 N Line方面，該車以2022年的RN22e Rolling Lab為設計參考，在N Line套件下具有更大膽的運動視覺，像是大型下氣壩、導流板等，並具有專屬N Line輪圈，車尾也具有更多黑化元素，不過目前售價及相關配備都尚未公布。

▲Hyundai小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲IONIQ 6 N Line則有著運動化外型，像是保桿、車尾塗裝及輪圈都不同。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動4門Hyundai現代IONIQ 6N Line小改款南韓N續航性能

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

Honda「大空間家用MPV」新增成員！雙動力、內裝升級更舒適

Honda「大空間家用MPV」新增成員！雙動力、內裝升級更舒適

最新文章

Honda「大空間家用MPV」新增成員2025-04-03

現代小改款IONIQ 6／N Line亮相2025-04-03

Audi Q6 e-Tron休旅試駕2025-04-03

TOYOTA子品牌開發新越野休旅2025-04-03

三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光2025-04-03

Honda油電雙門跑車Prelude內裝公開2025-04-03

雷諾宣布收購Nissan印度公司2025-04-03

福特「Kuga溫莎曜影版」實車直擊2025-04-02

TOYOTA小型越野休旅傳延後上市2025-04-02

福特推Kuga Vignale溫莎曜影版2025-04-02

熱門文章

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光2025-04-03

雷諾宣布收購Nissan印度公司2025-04-03

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」5月見2025-04-02

Honda油電雙門跑車Prelude內裝公開2025-04-03

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

福特推Kuga Vignale溫莎曜影版2025-04-02

TOYOTA子品牌開發新越野休旅2025-04-03

台灣速霸陸「新進口旅行車」上路測試2025-03-24

TOYOTA小型越野休旅傳延後上市2025-04-02

相關新聞

川普25%汽車關稅上路！　路透：5月擴大至「電腦產品」

川普25%汽車關稅上路！　路透：5月擴大至「電腦產品」

快訊／臨陣退縮？南韓總統尹錫悅「不會出席」聆聽罷免案裁決

快訊／臨陣退縮？南韓總統尹錫悅「不會出席」聆聽罷免案裁決

川普課台32%關稅　綠委點「汽車保護稅制」：別為特定行業讓國家受害

川普課台32%關稅　綠委點「汽車保護稅制」：別為特定行業讓國家受害

沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

Honda「油電雙門跑車Prelude」內裝首度公開！數位＋運動風格更戰鬥

Honda「油電雙門跑車Prelude」內裝首度公開！數位＋運動風格更戰鬥

讀者迴響

熱門文章

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

沒買車也能享受「有車的樂趣」！三菱推虛擬愛車程式吸引Z世代目光

雷諾宣布「收購Nissan印度公司」！2026歐洲推換標雙生車

雷諾宣布「收購Nissan印度公司」！2026歐洲推換標雙生車

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

Honda「油電雙門跑車Prelude」內裝首度公開！數位＋運動風格更戰鬥

Honda「油電雙門跑車Prelude」內裝首度公開！數位＋運動風格更戰鬥

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

TOYOTA子品牌「經典越野休旅」將復活！對手鎖定Jimny、明年亮相

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366