Hyundai「小改款IONIQ 6／N Line」亮相！外型更帥、座艙質感升級

▲Hyundai於首爾車展發表小改款IONIQ 6、IONIQ6 N Line，並且預告更猛爆的IONIQ 6 N將在7月到來。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）於首爾車展推出新改款IONIQ 6、IONIQ 6 N Line，此次小改款除了外觀更具侵略感、內裝也大幅升級，同時N Line車型更帶來大膽風格，原廠還確定性能版的IONIQ 6 N將在今年7月發表，預料後者將與IONIQ 5 N同樣具有641匹強悍電能輸出。

▲新IONIQ 6車頭變化不小，引擎蓋向上延伸、具有更銳利的頭燈造型及保桿造型。



首先在小改款IONIQ 6方面，原廠在強調「流暢、精緻」的設計理念下，提高新車的引擎蓋高度，外型也更流線，加上新的銳利頭燈造型、下氣壩搭配，讓IONIQ 6的更具侵略性及科技感。

另外，新IONIQ 6的車身下半部黑色飾板也延伸至車側，同時車尾也捨棄改款前的尾翼，改採加長型鴨尾擾流，在保有出色空氣力學下具有更流線、延伸的外型。

▲座艙採雙12.3吋螢幕佈局，換上新款方向盤、加大空調面板，並且調整中控台控制按鈕位置，提供更便利的使用者體驗。



座艙方面，小改款IONIQ 6延續「Mindful Cocoon」設計概念，優化使用者體驗，除了雙12.3吋數位儀表、中控螢幕外，也換上重新設計的三幅式方向盤、車門飾板材料，同時也重新修改中控台佈局，加大空調面板。

至於在IONIQ 6 N Line方面，該車以2022年的RN22e Rolling Lab為設計參考，在N Line套件下具有更大膽的運動視覺，像是大型下氣壩、導流板等，並具有專屬N Line輪圈，車尾也具有更多黑化元素，不過目前售價及相關配備都尚未公布。

▲IONIQ 6 N Line則有著運動化外型，像是保桿、車尾塗裝及輪圈都不同。