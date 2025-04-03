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Honda「油電雙門跑車Prelude」內裝首度公開！數位＋運動風格更戰鬥

圖文／7Car 小七車觀點

Honda Prelude 在 2023 年底首度亮相迄今已過了一年多之久，而 Honda 也於近日在日本舉辦的特別活動中正式公開內裝照片。這款即將推出的油電雙門跑車預計於 2025 年底在日本、歐洲和北美推出。

▲Honda Prelude 亮相一年多後首度公開內裝設計。

中控台採用與 Civic Type R 類似的數位儀表板，整體外觀更加簡潔、現代。它的中央鞍座比 Civic 還要高，並透過電子換檔方式取代了傳統的排檔桿。專屬的 S+ Shift 模式按鍵位於前半部，該模式可以模擬聲浪並增強扭力輸出，以及模擬換檔感受，進而為駕駛帶來更多樂趣。

數位儀錶板、中央觸控螢幕和恆溫空調介面的布局都相當熟悉，其中空調介面與 Integra 極為相似。較大的門飾板配有跑車化扶手造型，前排座椅配有一體式頭枕和左右明顯的支撐，使 Prelude 的內裝更具運動感、個性化。正如預期的那樣，後排座椅空間看起來很緊湊，但打開後行李廂蓋後，則將提供水準內的置物空間。

Honda Prelude 將搭載最新的 S+ Shift 技術，進一步發揮 e:HEV 系統的潛能，強調「人車一體」的駕駛感受。該技術優化了 Linear Shift Control，通過精準控制引擎轉速與車速的同步，模擬更為直接的檔位切換。同時，S+ Shift 整合 ASC（主動聲音控制）系統，透過揚聲器和儀表顯示，呈現與引擎轉速契合的聲音效果，帶給駕駛者身臨其境的感官體驗。

此外，即便 e:HEV 沒有機械變速系統，但當 Honda S+ Shift 啟動時，S+ Shift還支援駕駛者透過方向盤上的換檔撥片模擬檔位切換，營造更加運動化的駕駛感受。在急加速與彎道駕駛中，S+ Shift 技術亦能快速地連結駕駛操作，提供高效動力輸出與穩定的行車路徑，實現高度連貫的駕駛體驗。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：HondaPrelude雙門跑車油電汽車新車內裝

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