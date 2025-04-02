ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

▲福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版。（圖／翻攝自Ford）

▲福特六和推出Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版，升級溫莎皮椅、曜影黑化套件，售價93.9萬元。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特Kuga銷售至今累計訂單近4,000張，福特六和今（2）日再推出「Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版」，升級超過10萬元價值的「曜影黑化套件」與「Windsor溫莎透氣真皮座椅」，限量優惠價93.9萬不變。同時原Kuga 1.5T Vignale車型再降價2萬，售價來到91.9萬，指定車型再送6萬豪禮、5年原廠保固。

▲福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版。（圖／翻攝自Ford）

▲曜影黑化套件在車頂、車頂架、電動收折後視鏡、窗框、運動尾翼、車尾銘牌等處皆進行黑化處理。

▲福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版。（圖／翻攝自Ford）

▲Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版也升級Windsor溫莎透氣真皮座椅，並具有駕駛座10向電動調整、雙前座可調式頭枕功能。

此次新增的「Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版」外觀處在車頂、車頂架、電動收折後視鏡、窗框、運動尾翼、車尾銘牌等處皆進行黑化處理，並搭配專屬18吋曜影黑化切削輪圈，以強烈黑白對比展現運動風格。座艙方面也升級Windsor溫莎透氣真皮座椅，並具有駕駛座10向電動調整、雙前座可調式頭枕功能、Vignale專屬雙前座銘板與銀色滾邊縫線，加上全車系標配的13吋液晶多功能儀表、13.2吋SYNC4中控螢幕、360°環景、Ford Co-Pilot360TM Vision 2.2全方位智駕預判輔助系統，提供豐富配備及全方位安全科技。

動力方面，Kuga 1.5T Vignale搭載1.5升Ecoboost MPC模組化引擎，結合源自Lincoln Corsair的全新8速自排變速箱，具有最大馬力187匹／25.3公斤米扭力，平均油耗達14.6km／L。

▲福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版。（圖／翻攝自Ford）

▲除了推出限量Vignale溫莎曜影版外，原Vignale車型再降價2萬，售價來到91.9萬，指定車款再送6萬豪禮、5年原廠保固。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅福特FordKuga曜影黑化套件溫莎曜影版Vignale升級1.5升Ecoboost

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

最新文章

福特推Kuga Vignale溫莎曜影版2025-04-02

電動車爆炸火燒車「車門打不開」2025-04-02

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

納智捷n7交車滿周年祭優惠2025-04-02

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」5月見2025-04-02

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

賓士廂型電動貨車新增大電池版2025-04-02

「三菱得利卡」日規漲價2025-04-01

4月購車優惠出爐！2025-04-01

Suzuki更新CI企業識別2025-04-01

熱門文章

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

台灣現代小改款Tucson L預售2025-04-01

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」5月見2025-04-02

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開2025-04-01

電動車爆炸火燒車「車門打不開」2025-04-02

台灣Nissan Kicks、Sentra、X-Trail特仕車2025-04-01

福特推Kuga Vignale溫莎曜影版2025-04-02

賓士廂型電動貨車新增大電池版2025-04-02

「TOYOTA Camry」大陸預告新車4月開賣2025-04-01

相關新聞

唯一躲過川普關稅！　日本汽車大廠「超狂布局」保命

唯一躲過川普關稅！　日本汽車大廠「超狂布局」保命

納智捷n7交車滿周年祭優惠！購車贈「車宿9件套組」露營超方便

納智捷n7交車滿周年祭優惠！購車贈「車宿9件套組」露營超方便

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

賓士「廂型電動貨車eVito」新增大電池版！續航力上看480KM更好用

賓士「廂型電動貨車eVito」新增大電池版！續航力上看480KM更好用

「三菱得利卡」日規漲價！2.2升柴油4驅設定、折新台幣93.8萬起

「三菱得利卡」日規漲價！2.2升柴油4驅設定、折新台幣93.8萬起

讀者迴響

熱門文章

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

預售102.9萬起！Hyundai「小改款Tucson L」開賣　雙動力再添新色

預售102.9萬起！Hyundai「小改款Tucson L」開賣　雙動力再添新色

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開！尺碼空間更勝CX-5今年發表

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開！尺碼空間更勝CX-5今年發表

電動車爆炸火燒車「車門打不開」！關鍵黃金3招能保命

電動車爆炸火燒車「車門打不開」！關鍵黃金3招能保命

81.9萬起！台灣「Nissan Kicks、Sentra、X-Trail」特仕車三連發

81.9萬起！台灣「Nissan Kicks、Sentra、X-Trail」特仕車三連發

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366