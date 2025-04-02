93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

▲福特六和推出Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版，升級溫莎皮椅、曜影黑化套件，售價93.9萬元。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特Kuga銷售至今累計訂單近4,000張，福特六和今（2）日再推出「Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版」，升級超過10萬元價值的「曜影黑化套件」與「Windsor溫莎透氣真皮座椅」，限量優惠價93.9萬不變。同時原Kuga 1.5T Vignale車型再降價2萬，售價來到91.9萬，指定車型再送6萬豪禮、5年原廠保固。

▲曜影黑化套件在車頂、車頂架、電動收折後視鏡、窗框、運動尾翼、車尾銘牌等處皆進行黑化處理。



▲Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版也升級Windsor溫莎透氣真皮座椅，並具有駕駛座10向電動調整、雙前座可調式頭枕功能。



此次新增的「Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版」外觀處在車頂、車頂架、電動收折後視鏡、窗框、運動尾翼、車尾銘牌等處皆進行黑化處理，並搭配專屬18吋曜影黑化切削輪圈，以強烈黑白對比展現運動風格。座艙方面也升級Windsor溫莎透氣真皮座椅，並具有駕駛座10向電動調整、雙前座可調式頭枕功能、Vignale專屬雙前座銘板與銀色滾邊縫線，加上全車系標配的13吋液晶多功能儀表、13.2吋SYNC4中控螢幕、360°環景、Ford Co-Pilot360TM Vision 2.2全方位智駕預判輔助系統，提供豐富配備及全方位安全科技。

動力方面，Kuga 1.5T Vignale搭載1.5升Ecoboost MPC模組化引擎，結合源自Lincoln Corsair的全新8速自排變速箱，具有最大馬力187匹／25.3公斤米扭力，平均油耗達14.6km／L。

▲除了推出限量Vignale溫莎曜影版外，原Vignale車型再降價2萬，售價來到91.9萬，指定車款再送6萬豪禮、5年原廠保固。