賓士「廂型電動貨車eVito」新增大電池版！續航力上看480KM更好用

圖文／7Car 小七車觀點

為滿足不同商業需求，Mercedes-Benz 宣布旗下 eVito 厢型貨車 (Panel van) 新增 90 kWh 電池版本，與原有的 60 kWh 選項並行，進一步提升行駛里程與載貨能力。根據 WLTP 測試標準，新款 eVito 最高可達 480 公里續航里程，減少了充電頻率，為物流、維修服務、電商配送等產業帶來更高的營運彈性。

動力方面，Mercedes-Benz eVito 提供兩種馬達規格，分別為 85 kW 以及 150 kW 高性能版本，後者最大扭力達 365 Nm，帶來更強勁的加速表現。車輛維持兩種車身長度，分別為 5,140 mm（標準版）與 5,390 mm（加長版），最大載貨空間達 6.6 立方公尺，適合多種商業用途。

在充電技術上，eVito 內建 11 kW 交流充電器，適用於企業內部或公共充電樁。此外，透過 CCS 直流快充系統，車輛可在 40 分鐘內從 10% 充至 80% 電量，最高充電功率達 110 kW，讓車輛在短時間內恢復續航能力，提升運營效率。

Mercedes-Benz eVito 90 kWh 版本在德國市場售價為 46,007.93 歐元，並隨車提供四年維修保養計畫及電池保固（8 年或 16 萬公里）。透過此升級，Mercedes-Benz 進一步擴大電動商用車的應用範疇，強化品牌在綠色運輸領域的競爭力。