TOYOTA「Land Cruiser新成員」傳延後上市！訂單太滿、關稅戰導致

▲TOYOTA小型越野休旅Land Cruiser FJ原訂今年秋季亮相，不過受到產能、以及關稅戰等因素，傳出延後上市時程。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）原訂在今年秋季推出「新緊湊型越野休旅」Land Cruiser FJ，最近則傳出可能延後上市，原因是Land Cruiser 250、300訂單滿載、同時又受到川普政府的關稅因素，也讓Land Cruiser FJ延後上市時程。

Land Cruiser FJ最早是在2023年釋出官方預告，該車接替FJ Cruiser，也是Land Cruiser車系中最小型越野休旅，比70、250車型都還要小，TOYOTA先前也已註冊商標，並且新車也傳出將採用分離式梯形大樑底盤，保有Land Cruiser車系的卓越越野性能。

▲Land Cruiser FJ接替已停產的FJ Cruiser，並且將成為該車系中最小型的越野休旅，車格介於Corolla Cross與RAV4間，圖為FJ Cruiser。



據了解，Land Cruiser FJ車長約4,500mm、寬1,830mm、高1,850mm，軸距2,750mm，將比Corolla Cross大、略小於RAV4，外觀也相當方正，動力則可望與泰國的Hilux Champ同樣，搭載2TR-FE 2.7升4缸汽油引擎、6速自排與4WD系統，將具有最大馬力161匹／25.1公斤米扭力，並且不排除還有油電動力選擇。

只不過，在目前Land Cruiser訂單爆量、原廠暫停接單，同時又在美國開打關稅戰下，也讓原訂秋季亮相的Land Cruiser FJ延後，可能得等到明年才會有消息了。