ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「Land Cruiser新成員」傳延後上市！訂單太滿、關稅戰導致

▲Land Cruiser FJ 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA小型越野休旅Land Cruiser FJ原訂今年秋季亮相，不過受到產能、以及關稅戰等因素，傳出延後上市時程。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）原訂在今年秋季推出「新緊湊型越野休旅」Land Cruiser FJ，最近則傳出可能延後上市，原因是Land Cruiser 250、300訂單滿載、同時又受到川普政府的關稅因素，也讓Land Cruiser FJ延後上市時程。

Land Cruiser FJ最早是在2023年釋出官方預告，該車接替FJ Cruiser，也是Land Cruiser車系中最小型越野休旅，比70、250車型都還要小，TOYOTA先前也已註冊商標，並且新車也傳出將採用分離式梯形大樑底盤，保有Land Cruiser車系的卓越越野性能。

▲TOYOTA FJ Cruiser停產。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Land Cruiser FJ接替已停產的FJ Cruiser，並且將成為該車系中最小型的越野休旅，車格介於Corolla Cross與RAV4間，圖為FJ Cruiser。

據了解，Land Cruiser FJ車長約4,500mm、寬1,830mm、高1,850mm，軸距2,750mm，將比Corolla Cross大、略小於RAV4，外觀也相當方正，動力則可望與泰國的Hilux Champ同樣，搭載2TR-FE 2.7升4缸汽油引擎、6速自排與4WD系統，將具有最大馬力161匹／25.1公斤米扭力，並且不排除還有油電動力選擇。

只不過，在目前Land Cruiser訂單爆量、原廠暫停接單，同時又在美國開打關稅戰下，也讓原訂秋季亮相的Land Cruiser FJ延後，可能得等到明年才會有消息了。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車越野休旅TOYOTAFJLand Cruiser小型延後4驅自然進氣日系

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

實車直擊／福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版　黑白鮮明質感加分

實車直擊／福特Kuga 1.5T Vignale溫莎曜影版　黑白鮮明質感加分

最新文章

福特「Kuga溫莎曜影版」實車直擊2025-04-02

TOYOTA小型越野休旅傳延後上市2025-04-02

福特推Kuga Vignale溫莎曜影版2025-04-02

電動車爆炸火燒車「車門打不開」2025-04-02

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

納智捷n7交車滿周年祭優惠2025-04-02

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」5月見2025-04-02

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

賓士廂型電動貨車新增大電池版2025-04-02

「三菱得利卡」日規漲價2025-04-01

熱門文章

台灣「MG HS休旅」升級配備不加價2025-04-02

現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市2025-04-02

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」5月見2025-04-02

台灣現代小改款Tucson L預售2025-04-01

福特推Kuga Vignale溫莎曜影版2025-04-02

電動車爆炸火燒車「車門打不開」2025-04-02

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開2025-04-01

台灣Nissan Kicks、Sentra、X-Trail特仕車2025-04-01

賓士廂型電動貨車新增大電池版2025-04-02

「TOYOTA Camry」大陸預告新車4月開賣2025-04-01

相關新聞

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

唯一躲過川普關稅！　日本汽車大廠「超狂布局」保命

唯一躲過川普關稅！　日本汽車大廠「超狂布局」保命

納智捷n7交車滿周年祭優惠！購車贈「車宿9件套組」露營超方便

納智捷n7交車滿周年祭優惠！購車贈「車宿9件套組」露營超方便

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

賓士「廂型電動貨車eVito」新增大電池版！續航力上看480KM更好用

賓士「廂型電動貨車eVito」新增大電池版！續航力上看480KM更好用

讀者迴響

熱門文章

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

93.9萬！台灣「MG HS休旅」升級配備不加價　外觀更帥更好看

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣現代「7人座Custin MPV」新動力準備上市！2.0升渦輪送測再曝光

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

台灣新一代「BMW 2系列4門轎跑」最快5月見！搶先卡位備戰賓士CLA

預售102.9萬起！Hyundai「小改款Tucson L」開賣　雙動力再添新色

預售102.9萬起！Hyundai「小改款Tucson L」開賣　雙動力再添新色

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

93.9萬！台灣福特推「Kuga限量特仕版」　升級溫莎皮椅、黑化套件

電動車爆炸火燒車「車門打不開」！關鍵黃金3招能保命

電動車爆炸火燒車「車門打不開」！關鍵黃金3招能保命

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開！尺碼空間更勝CX-5今年發表

Mazda「全新休旅EZ-60」首度公開！尺碼空間更勝CX-5今年發表

81.9萬起！台灣「Nissan Kicks、Sentra、X-Trail」特仕車三連發

81.9萬起！台灣「Nissan Kicks、Sentra、X-Trail」特仕車三連發

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366