台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Skoda Octavia Combi 一直是歐洲旅行車市場的長青樹，光是在2024年，Octavia 車系便蟬聯歐洲旅行車銷售冠軍。台灣市場同樣熱愛這款「實用與質感兼具」的旅行車，台灣Skoda預計9月上市再添戰力，導入全新一代Octavia Combi 4x4，讓這款暢銷旅行車不只空間好用，還能多一份操控穩定性與安全感。

▲Octavia Combi即將9月導入4x4四驅車款。

目前Octavia Combi旅行車在台灣共有1.5升渦輪與2.0升渦輪的性能RS款，售價119.8～161.8萬，而Octavia Combi 4x4預計9月上市才會公布售價，將介於1.5升渦輪與RS之間，原廠更強調四驅的Octavia Combi在過去車系銷售佔比25%，僅略少於RS性能車35%，可見四驅的旅行車魅力在台灣依然頗受歡迎。

▲Octavia Combi 4x4配備仍是相當有誠意，標配2.0的Matrix LED智慧頭燈。

試駕車型同樣承襲 Octavia 系列的歐風設計，銳利的「智慧複眼頭燈」搭配動態尾燈展演，辨識度依舊很高。相比強調運動感的 Octavia RS，Combi 4x4 外觀上並不追求誇張化，少了空力套件與黑化處理，取而代之的是一種更成熟、低調的氣質，彷彿在告訴你：它更適合長途旅行與日常陪伴。

▲內裝設計熟悉的13吋螢幕家族化座艙。

▲數位儀錶具備多種風格切換，能顯示油溫與水溫資訊。

打開車門，熟悉的Skoda醉心家族化座艙映入眼簾。13 吋懸浮式觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay / Android Auto，加上中控下方無線手機充電板、氛圍燈與智慧多功能方向盤，科技感相當完整。

▲Octavia Combi詮釋出旅行車擅長的空間優勢。

行李廂空間依舊是亮點：標準 640 公升、最大可擴充至 1,700 公升，配上伸縮遮簾和平整化底板，主打Skoda擅長的空間機能特色。

▲10具安全氣囊結合L2輔助駕駛科技。

Combi 4x4 在科技與安全輔助上同樣展現誠意。新世代智慧駕駛輔助科技加持，包括 ACC 主動車距維持、車道維持輔助、盲點偵測、後方行人偵測與自動煞停功能，甚至能偵測駕駛疲勞，結合同級水準之上的10具安全氣囊防護。

這套完整的安全輔助系統，讓四驅旅行車不只是單純的「操控升級」，更進一步提升了全方位安全守護。

▲四驅Octavia Combi展現更穩定的駕駛樂趣，與性能車前驅RS主打不同風格。

Octavia Combi 4x4與RS都採用集團常見的EA888的2.0升渦輪引擎，相較上一代馬力提升14匹來到204匹，扭力為32.7公斤米，導入全時四輪驅動系統，透過電控液壓多片離合器，能隨時監測道路與駕駛狀態，必要時將高達 50% 的扭力分配至後軸。搭配多連桿後懸吊，整體行路質感比前驅版本更厚實穩健。

4x4 帶來的穩定感非常明顯，出彎加速更有信心，不會有前驅車常見的扭力轉向問題。能在雨天、山區與濕滑柏油路給駕駛人滿滿安心感。

RS主打是性能「快」，適合熱血操駕、享受油門與轉速的快感。Combi 4x4 則是「穩」，它讓你更願意載著全家大小去旅行，這份「安心感」，就是 4x4 最大的價值所在。