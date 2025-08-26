ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Skoda Octavia Combi 一直是歐洲旅行車市場的長青樹，光是在2024年，Octavia 車系便蟬聯歐洲旅行車銷售冠軍。台灣市場同樣熱愛這款「實用與質感兼具」的旅行車，台灣Skoda預計9月上市再添戰力，導入全新一代Octavia Combi 4x4，讓這款暢銷旅行車不只空間好用，還能多一份操控穩定性與安全感。

▲Skoda

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi即將9月導入4x4四驅車款。

目前Octavia Combi旅行車在台灣共有1.5升渦輪與2.0升渦輪的性能RS款，售價119.8～161.8萬，而Octavia Combi 4x4預計9月上市才會公布售價，將介於1.5升渦輪與RS之間，原廠更強調四驅的Octavia Combi在過去車系銷售佔比25%，僅略少於RS性能車35%，可見四驅的旅行車魅力在台灣依然頗受歡迎。

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi 4x4配備仍是相當有誠意，標配2.0的Matrix LED智慧頭燈。

試駕車型同樣承襲 Octavia 系列的歐風設計，銳利的「智慧複眼頭燈」搭配動態尾燈展演，辨識度依舊很高。相比強調運動感的 Octavia RS，Combi 4x4 外觀上並不追求誇張化，少了空力套件與黑化處理，取而代之的是一種更成熟、低調的氣質，彷彿在告訴你：它更適合長途旅行與日常陪伴。

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝設計熟悉的13吋螢幕家族化座艙。

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲數位儀錶具備多種風格切換，能顯示油溫與水溫資訊。

打開車門，熟悉的Skoda醉心家族化座艙映入眼簾。13 吋懸浮式觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay / Android Auto，加上中控下方無線手機充電板、氛圍燈與智慧多功能方向盤，科技感相當完整。

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi詮釋出旅行車擅長的空間優勢。

行李廂空間依舊是亮點：標準 640 公升、最大可擴充至 1,700 公升，配上伸縮遮簾和平整化底板，主打Skoda擅長的空間機能特色。

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲10具安全氣囊結合L2輔助駕駛科技。

Combi 4x4 在科技與安全輔助上同樣展現誠意。新世代智慧駕駛輔助科技加持，包括 ACC 主動車距維持、車道維持輔助、盲點偵測、後方行人偵測與自動煞停功能，甚至能偵測駕駛疲勞，結合同級水準之上的10具安全氣囊防護。

這套完整的安全輔助系統，讓四驅旅行車不只是單純的「操控升級」，更進一步提升了全方位安全守護。

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲四驅Octavia Combi展現更穩定的駕駛樂趣，與性能車前驅RS主打不同風格。

Octavia Combi 4x4與RS都採用集團常見的EA888的2.0升渦輪引擎，相較上一代馬力提升14匹來到204匹，扭力為32.7公斤米，導入全時四輪驅動系統，透過電控液壓多片離合器，能隨時監測道路與駕駛狀態，必要時將高達 50% 的扭力分配至後軸。搭配多連桿後懸吊，整體行路質感比前驅版本更厚實穩健。

4x4 帶來的穩定感非常明顯，出彎加速更有信心，不會有前驅車常見的扭力轉向問題。能在雨天、山區與濕滑柏油路給駕駛人滿滿安心感。

RS主打是性能「快」，適合熱血操駕、享受油門與轉速的快感。Combi 4x4 則是「穩」，它讓你更願意載著全家大小去旅行，這份「安心感」，就是 4x4 最大的價值所在。

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Octavia Combi 4x4四驅更穩，展現比前驅RS截然不同的個性。（圖／記者徐煜展攝）

▲Skoda

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：SKODAOctavia旅行車RS四驅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

推薦閱讀

Nissan「東瀛戰神」R35 GT-R宣告停產！結束18年販售、量產4.8萬輛

Nissan「東瀛戰神」R35 GT-R宣告停產！結束18年販售、量產4.8萬輛

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x4！重點、規格配備搶先看

新一代HONDA City即將問世！搭全新平台與油電對決TOYOTA Vios

新一代HONDA City即將問世！搭全新平台與油電對決TOYOTA Vios

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車！愛快羅密歐休旅、房車將登台

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車！愛快羅密歐休旅、房車將登台

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

最新文章

Nissan「東瀛戰神」正式停產2025-08-26

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

台灣Skoda 9月將上市Octavia Combi 4x42025-08-26

新一代HONDA City即將問世2025-08-26

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車2025-08-26

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

克萊斯勒經典MPV化身冒險越野車2025-08-25

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

新一代「Nissan豪華7人座」現身東南亞2025-08-25

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相2025-08-25

熱門文章

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

美規車關稅台北港塞逾3萬台新車2025-08-26

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里2025-08-26

「全新一代MG4休旅」訂單破3萬張2025-08-25

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車2025-08-26

克萊斯勒經典MPV化身冒險越野車2025-08-25

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕2025-08-23

LEXUS推「新年式7人座休旅2025-08-22

台日合作「電動三輪車」開賣2025-08-20

TOYOTA歐規「新年式跨界休旅C-HR」亮相2025-08-25

相關新聞

速霸陸大改款Outback公布北美售價！6車型雙動力、入手門檻漲15萬

速霸陸大改款Outback公布北美售價！6車型雙動力、入手門檻漲15萬

「TOYOTA新一代皮卡與RAV4」共用內裝！新平台換上全新油電

「TOYOTA新一代皮卡與RAV4」共用內裝！新平台換上全新油電

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

129.8萬！台灣新「速霸陸Forester」上市　多款TOYOTA雙生休旅預告導入

129.8萬！台灣新「速霸陸Forester」上市　多款TOYOTA雙生休旅預告導入

Skoda「首款電動旅行車」概念再預告！預覽下一代Octavia電動車

Skoda「首款電動旅行車」概念再預告！預覽下一代Octavia電動車

讀者迴響

熱門文章

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

美規車零關稅「台灣港塞逾3萬輛新車」　舊換新加碼8月買氣更結凍

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

「TOYOTA全新油電Vios」續航可跑1,000公里！1.5升小車也能跑長途

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車！愛快羅密歐休旅、房車將登台

台灣「寶嘉聯合」預告9/15有新車！愛快羅密歐休旅、房車將登台

克萊斯勒經典MPV「化身冒險越野車」！全地形胎上身外型更硬派

克萊斯勒經典MPV「化身冒險越野車」！全地形胎上身外型更硬派

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

福斯商旅「ID.Buzz 6 人座」試駕！獨立雙座舒適　每張座位媲美頭等艙

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

LEXUS推「新年式7人座休旅」！空間比RX更大折合新台幣167萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366