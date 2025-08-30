改款「新特斯拉Model Y」性能版開賣！更快更會跑　折合新台幣220萬

▲改款新Model Y Performance歐洲開賣！台灣還要再等等。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

Tesla 小改款 Model Y Performance 終於現身！這次原廠選在歐洲市場搶先發表，不僅動力更狂、外觀更霸氣，內裝進一步升級，直接把這款熱銷電動休旅拉上新境界，售價61,990歐元，折合新台幣220萬。

▲新Model Y Performance加速更快，續航580公里。

Model Y Performance 為車系中最強悍的性能代表，新版本加速表現更猛，0～100 km/h 僅需 3.5 秒，比舊款快了 0.2 秒。續航部分則來到580 公里，雖然比 Long Range 稍短，但在性能與實用性之間抓到更完美的平衡。

外觀更戰鬥，空力套件＋碳纖維尾翼，全新前後保桿設計，線條更具侵略性，強化空氣力學表現，並配有21吋的Performance鋁圈，以及強調性能操控的跑胎。

▲內裝擁有更戰鬥的跑車化座椅。

新款Model Y Performance 搭載電子可變懸吊，能依照不同駕駛模式自動調整。日常行駛更舒適，高速過彎也更有信心。內裝採用與標準款更大的16吋多媒體螢幕，後座同樣具有8吋影音螢幕，並配置專屬的Performance跑車化座椅。

歐洲市場將於 9 月開始交車，至於北美與亞洲（包含台灣）何時導入，仍要等原廠後續公布。