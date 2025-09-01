ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「LEXUS全新ZC轎跑車」台灣註冊曝光！國外最快明年發表　將成IS接班人

▲台灣曝光LEXUS ZC註冊資訊，有望迎來新世代轎跑車。（圖／翻攝自智慧財產局）

▲台灣曝光LEXUS ZC註冊資訊，有望迎來新世代轎跑車。（圖／翻攝自智慧財產局）

記者徐煜展／綜合報導

日前歐洲才曝光LEXUS ZC註冊資訊，如今台灣也有動作完成註冊，這輛被譽為LF-ZC概念車的量產起手式，國外最快明年發表，將以ZC全新電動轎跑成為IS後繼接班人！

▲Lexus LF-ZC。（圖／翻攝自Lexus）

▲LEXUS ZC尺碼與現在IS相近，不排除成IS接班人。（圖／翻攝自LEXUS）

ZC前身應就是過去LEXUS曾發表的LF-ZC概念車，做為演繹未來電動新生代走向，加上新一代ES已經積極朝向油電、純電布局，這輛全新的ZC很有可能就是為了下一代來佈局。

如今隨著台灣註冊資訊曝光，台灣有希望等國外正式發表後隨後導入，目前海外關於ZC資訊還不多，但以LF-ZC概念車參考，外型採用科幻未來的轎跑風格，尺碼4,750x1,880x1,390mm、軸距 2,890mm，並採用最新的「Arene OS」車載系統，將與新一代ES電動車積極搶攻新能源市場。

▲Lexus LF-ZC。（圖／翻攝自Lexus）

▲豐田集團曾透露正在積極研發固態電池等新生代技術，續航力上看1千公里。

LEXUS若明年順利量產ZC電動轎跑，將搭上品牌日前透露的電池全新技術，有望繳出上看1,000公里續航力。未來市場競爭對手想必就有特斯拉Model 3、Model S，以及賓士的C-Class電動版與BMW i4、i5等車款。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LEXUSIS房車旅行車大改款電動車BMW賓士3 SeriesC-ClassZC

