勞斯萊斯電動跑車「最新頂級客製款」亮相！融入春季意象明年交車

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce Motor Cars 日前發表 Spectre Inspired by Primavera，這是一個以春季意象為靈感的 Bespoke 系列。Primavera 在義大利語中意指春天，品牌透過細緻的設計語彙將季節的短暫美感轉化為車款的長存工藝。該系列共分為 Evanescent、Reverie 與 Blossom 三種詮釋版本，將分別展現春季的不同面貌，並於 2026 年春季前開始交付。

外觀設計方面，每款車型皆融入櫻花圖騰，車身側面由工匠手繪的 coachline 花枝紋樣點綴，並搭配首次亮相的 23 吋鋁圈，其造型靈感來自花瓣綻放。內裝部分，迎賓踏板與頭枕均綴有櫻花元素，儀表檯與中央鞍座則採用 Blackwood 木飾，經 37 種雷射雕刻密度實驗後完成櫻枝圖案，並透過特殊打磨工序保留細膩紋理。星光車門與照明飾板進一步強化氛圍，共配置逾萬顆光點，呼應春季星座「春季大三角」。

三種車型各有鮮明特徵。Evanescent 採用 Crystal over Arctic White 車色，並搭配 Turchese 輪圈飾條與煞車卡鉗，座艙則以 Grace White 皮革輔以 Chartreuse 滾邊點綴，營造野花盛開的鮮活氛圍。Reverie 以 Duck Egg Blue 外觀搭配 Forge Yellow 細節，內裝結合 Grace White 與 Charles Blue，呈現平靜且具冥想意境的車室體驗。Blossom 則以 Velvet Orchid Metallic 漆面象徵早春花卉的深邃姿態，搭配 Peony Pink 與 Forge Yellow 內裝點綴，展現自然復甦的活力。

此系列不僅展現 Rolls-Royce 對工藝與美學的延續，也體現了品牌 Bespoke 訂製服務持續演進的精神。透過將春天稍縱即逝的美好凝結於車輛細節中，Spectre Inspired by Primavera 將短暫的自然靈感轉化為永久的藝術創作，成為收藏家與品牌愛好者能長久珍藏的獨特作品。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

