飛雅特推出「超怪異雙頭車」超像AI幻想圖！滿足露營車需求成本更省

隨著露營車改裝需求持續攀升，各大車廠正嘗試以不同方式滿足市場需求。在 Stellantis 集團旗下眾多大型廂型車中，Fiat Ducato 長期以來一直是露營車製造商的首選。近期，一款特殊的 Ducato Back2Back 現身，車頭對車頭的設計，乍看之下像是一輛「雙頭廂車」，引起廣泛討論。

▲Ducato Back2Back

事實上，Ducato Back2Back 並非單一車輛，而是兩台獨立的車頭暫時結合在一起。這樣的設計主要是為了方便運輸，因為在運送過程中，這些車體缺少後段梯形車架與後軸，通常需要拖行。而將兩個駕駛艙相連，則能在物流環節節省時間與成本。

每一端車頭都搭載 2.2 升 Multijet 渦輪增壓柴油引擎，可輸出 178 hp（132 kW / 180 PS），並配備 八速自排變速箱，驅動前輪。理論上，兩端車頭都能夠駕駛，只要另一端變速箱保持空檔即可。更有趣的是，兩端的配備甚至不需要完全相同。展示車輛的一端採用白色車漆與鋼圈，另一端則為銀色塗裝並搭配 16 吋鋁圈，但兩者皆配備相同尺寸的四季胎。

▲Fiat Ducato

在交付客戶後，Back2Back 會再次分離，成為露營車改裝的「捐贈車頭」。每個駕駛艙將安裝至 AL-KO 開發的底盤，搭配扭力桿懸吊系統，以支撐完整的休旅車內裝結構。此平台擁有 最高 4.4 噸（9,700 磅）總重，具備高載重能力與低且平坦的地板，非常適合進行各式露營車配置。

標準配備包括 電子動力輔助轉向、ESP 車身動態穩定系統、循跡防滑、上坡起步輔助、定速巡航、電動加熱後視鏡與雙 USB 插孔。針對露營需求，車主常選配 可旋轉 180 度的 Captain’s Chairs，能向餐桌移動，提升車內生活機能。其他選配還包含 真皮多功能方向盤、DAB 數位廣播、以及多媒體資訊系統。

Fiat Ducato 在露營車市場早已占有舉足輕重的地位。僅在德國道路上，就有 427,590 輛 基於 Ducato 打造的露營車，市佔率高達 42.6%。Stellantis 計畫於 2025 年 8 月 29 日至 9 月 7 日 舉行的 Düsseldorf Caravan Salon 上正式展示這款 Back2Back 特殊版本。

值得一提的是，Ducato 並非唯一提供 Back2Back 設定的車型。Citroën Jumper 與 Peugeot Boxer 亦有同樣配置，三者本質上是相同平台，僅在水箱罩與品牌標誌上有所區隔。Stellantis 家族中的 Opel/Vauxhall Movano、Toyota ProAce Max、Iveco Super Jolly、以及北美市場的 Ram ProMaster，則依照各地需求而決定是否提供相同方案。

▲Citroen Jumper Back2Back