福斯「史上最強Golf R鋼砲」即將現身！搭5缸引擎上看400匹明年問世

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 正準備推出史上最強悍的 Golf R，預期將在 2027 年迎來一款 25 週年紀念特仕車，成為純燃油 Golf 的告別之作。這款特別版本將搭載與 Audi RS3 相同的 2.5 升直列五缸渦輪增壓汽油引擎（代號 EA855），延續 Volkswagen 集團內最具代表性的性能單元之一。

當今最強的 Golf R 333 採用 EA888 2.0 升四缸渦輪引擎，輸出 328 hp、295 lb-ft，0–100 km/h 加速需時 4.6 秒。相比之下，RS3 的 2.5 升五缸引擎可輸出 394 hp、354 lb-ft，加速表現僅需 3.8 秒，若完整移植至 Golf R，將使這款紀念版成為史上加速最快的 Golf。

更具潛力的是，Audi Sport 在 2023 年曾推出 RS3 Performance Edition，動力提升至 401 hp、369 lb-ft，並限量 300 輛，顯示該具五缸引擎仍有升級空間。若 Volkswagen 決定進一步調校，新一代 Golf R 的性能或將再創高峰。

為容納五缸引擎，Golf R 將進行一系列底盤強化。現行 R 333 已具備 1.5 度負外傾角、剛性更高的後副車架、專屬懸吊軟體與改良襯套。新車則可能進一步增加至 2.0 度負外傾角，並搭配強化避震上座、加固節點與車體結構，提高轉向靈敏度與剛性。

重量方面，現行 Golf R 為 1,545 公斤，而 RS3 約為 1,570 公斤，因此新車重量將增加約 25 公斤。為降低影響，Volkswagen 將採用鍛造鋁合金 Warmenau 輪圈，搭配 Bridgestone Potenza Race 半熱熔胎，同時調整輪距與電子控制程式，以提升抓地力。煞車系統亦將升級，預計與 RS3 相仿，可能導入 380 mm 碳陶瓷碟盤，超越現行 357 mm 鋼製碟盤的制動表現。

傳動部分，新車將搭載經過重新設定的 七速雙離合器變速箱，包含修改齒比與進階彈射模式，並有望導入 RS3 的 Torque Splitter 機械式後軸扭力分配系統。Volkswagen 期望藉此挑戰 Nürburgring 的單圈紀錄，超越 Golf GTI Edition 50（7 分 46.13 秒） 與 Golf R 25 Years（7 分 47.31 秒），重奪 Volkswagen 性能車的最速頭銜。

外觀方面，外媒捕捉到的測試車已出現新增引擎蓋進氣口、加大前氣壩，以及 更激進的尾翼與空氣分流器。排氣則將採用鈦合金尾管與主動閥門，強化聲浪表現。內裝部分，預期將導入輕量化桶型座椅與專屬紀念徽飾。

據悉，這款五缸 Golf R 將於 2026 年發表，並在 2027 年正式上市，以紀念 Volkswagen R 品牌 25 週年。該車亦將是最後一款純內燃動力的 Golf，隨後 Volkswagen 計劃導入輕油電、插電式混合動力，並於本世代結束前推出純電動 Golf。

隨著 Audi 與 Volkswagen 確認 EA855 五缸引擎仍將持續服役，這款高性能 Golf R 不僅是品牌性能象徵的終章，也標誌著 Volkswagen 燃油性能車邁入尾聲的歷史性時刻。