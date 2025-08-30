ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯「史上最強Golf R鋼砲」即將現身！搭5缸引擎上看400匹明年問世

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 正準備推出史上最強悍的 Golf R，預期將在 2027 年迎來一款 25 週年紀念特仕車，成為純燃油 Golf 的告別之作。這款特別版本將搭載與 Audi RS3 相同的 2.5 升直列五缸渦輪增壓汽油引擎（代號 EA855），延續 Volkswagen 集團內最具代表性的性能單元之一。

當今最強的 Golf R 333 採用 EA888 2.0 升四缸渦輪引擎，輸出 328 hp、295 lb-ft，0–100 km/h 加速需時 4.6 秒。相比之下，RS3 的 2.5 升五缸引擎可輸出 394 hp、354 lb-ft，加速表現僅需 3.8 秒，若完整移植至 Golf R，將使這款紀念版成為史上加速最快的 Golf。

更具潛力的是，Audi Sport 在 2023 年曾推出 RS3 Performance Edition，動力提升至 401 hp、369 lb-ft，並限量 300 輛，顯示該具五缸引擎仍有升級空間。若 Volkswagen 決定進一步調校，新一代 Golf R 的性能或將再創高峰。

為容納五缸引擎，Golf R 將進行一系列底盤強化。現行 R 333 已具備 1.5 度負外傾角、剛性更高的後副車架、專屬懸吊軟體與改良襯套。新車則可能進一步增加至 2.0 度負外傾角，並搭配強化避震上座、加固節點與車體結構，提高轉向靈敏度與剛性。

重量方面，現行 Golf R 為 1,545 公斤，而 RS3 約為 1,570 公斤，因此新車重量將增加約 25 公斤。為降低影響，Volkswagen 將採用鍛造鋁合金 Warmenau 輪圈，搭配 Bridgestone Potenza Race 半熱熔胎，同時調整輪距與電子控制程式，以提升抓地力。煞車系統亦將升級，預計與 RS3 相仿，可能導入 380 mm 碳陶瓷碟盤，超越現行 357 mm 鋼製碟盤的制動表現。

傳動部分，新車將搭載經過重新設定的 七速雙離合器變速箱，包含修改齒比與進階彈射模式，並有望導入 RS3 的 Torque Splitter 機械式後軸扭力分配系統。Volkswagen 期望藉此挑戰 Nürburgring 的單圈紀錄，超越 Golf GTI Edition 50（7 分 46.13 秒） 與 Golf R 25 Years（7 分 47.31 秒），重奪 Volkswagen 性能車的最速頭銜。

外觀方面，外媒捕捉到的測試車已出現新增引擎蓋進氣口、加大前氣壩，以及 更激進的尾翼與空氣分流器。排氣則將採用鈦合金尾管與主動閥門，強化聲浪表現。內裝部分，預期將導入輕量化桶型座椅與專屬紀念徽飾。

據悉，這款五缸 Golf R 將於 2026 年發表，並在 2027 年正式上市，以紀念 Volkswagen R 品牌 25 週年。該車亦將是最後一款純內燃動力的 Golf，隨後 Volkswagen 計劃導入輕油電、插電式混合動力，並於本世代結束前推出純電動 Golf。

隨著 Audi 與 Volkswagen 確認 EA855 五缸引擎仍將持續服役，這款高性能 Golf R 不僅是品牌性能象徵的終章，也標誌著 Volkswagen 燃油性能車邁入尾聲的歷史性時刻。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯GolfR5缸EA855鋼砲汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

推薦閱讀

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

最新文章

福斯史上最強Golf R鋼砲即將現身2025-08-30

台灣現代新車不斷、客車版Tuscon2025-08-29

「愛快羅密歐」官宣了9月導入台灣2025-08-29

吉利新油電房車外型致敬賓士AMG2025-08-29

中華ET35電動貨車重置價格2025-08-29

Honda「日規復古街車」推新色2025-08-29

Nissan「小型入門掀背」推新年式2025-08-29

「特斯拉新車休旅」預告本周發表2025-08-29

「TOYOTA Corolla掀背」新年式北美漲價2025-08-29

車神洗拿座駕經典賓士登上拍賣2025-08-28

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

福斯史上最強Golf R鋼砲即將現身2025-08-30

「Volvo全新休旅」XC70發表2025-08-28

Honda「日規復古街車」推新色2025-08-29

「特斯拉新車休旅」預告本周發表2025-08-29

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價2025-08-27

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺2025-08-28

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台2025-08-25

Nissan「輕型MPV」改款亮相2025-08-26

Nissan公布第3代e-Power黑科技2025-08-28

相關新聞

台灣Hyundai新車不斷！舊換新加碼傳將出「客車版Tucson」解放後座

台灣Hyundai新車不斷！舊換新加碼傳將出「客車版Tucson」解放後座

吉利「新油電房車」釋出官方照　車頭意外致敬賓士AMG引起話題

吉利「新油電房車」釋出官方照　車頭意外致敬賓士AMG引起話題

中華「ET35國產電動3噸半」重置價格下修？瞄準物流、外銷東南亞

中華「ET35國產電動3噸半」重置價格下修？瞄準物流、外銷東南亞

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

Nissan「小型入門掀背」推新年式！輔助系統升級、再添運動化車型

Nissan「小型入門掀背」推新年式！輔助系統升級、再添運動化車型

讀者迴響

熱門文章

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

福斯「史上最強Golf R鋼砲」即將現身！搭5缸引擎上看400匹明年問世

福斯「史上最強Golf R鋼砲」即將現身！搭5缸引擎上看400匹明年問世

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

「Volvo全新休旅」XC70發表！空間比XC60更優折合新台幣127萬

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

Honda「日規復古街車」推新色！頭燈照明優化、文青風格更吸睛

「特斯拉新車休旅」預告本周發表！全新510匹馬力Model Y準備登場

「特斯拉新車休旅」預告本周發表！全新510匹馬力Model Y準備登場

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

「HONDA 7人座新Odyssey」大陸降價賣105萬新台幣！新造型更好看

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

Nissan「全黑化Sentra特仕車」超殺搭載2.0升動力！台灣敲碗也想要

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

台灣「美規車零關稅」談判中！TOYOTA熱門休旅、7人座有望登台售價曝

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366