不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

▲納智捷n7指定車型本月促銷降價16萬！（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

上週台灣特斯拉Model 3、Model Y祭出不少福利促銷，最多享有10萬折價優惠，不過國產納智捷n7展現更有誠意的一面，9月最新促銷，針對n7推出16萬降價優惠，還享有試駕全車系抽Switch 2！

▲油車、電車9月續推有感促銷，還能抽Switch 2。

納智捷n7售價99.9～149.9萬，9月促銷針對指定車型享有16萬降價，而油車URX Neo、U6 Neo於9月購車最低入手價僅要75.9萬，同時9月開學季預約來店試乘全車系，即有機會獲得Switch 2。此外活動期間全車系皆享「100萬高額低利率分期」方案。

此外，為了讓更多消費者認識n7電動休旅，攜手格上訂閱車及SeaLand汽車訂閱合作推出「n7深度試駕」訂閱方案，包含：訂閱n7車款可享最低月費 18,800 元起；會員可享500km免費里程折抵；租賃期滿後，晉升成為全新世代純電休旅n7車主，亦可再享最高30,000亮點回饋資格。

9月入主n7指定車款除了有16萬折價，並加贈價值超過3萬元之「人氣夏日旅行套組」包含：專屬防水腳踏墊、車門側裙飾板、車門迎賓金屬踏板、旅行式行動充電器Plus、V2L車外供電轉接器、車載充電地圖。從節能減碳、車室空間、智慧科技到日常便利。