預售157萬「國產7人座MPV」新選擇！Hyundai Custin 2.0T車型配備曝光

▲Hyundai Custin準備推2.0升渦輪新動力！經銷端已經開始接單。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣下半年國產7人座MPV好熱鬧，除了有準備上市的MG G50 Plus外，Hyundai Custin也準備推出動力更好的新2.0升渦輪搶市，經銷端搶先釋出2款車型接單，分別為157、160萬預售價，預計9月上市！

▲2.0升渦輪提供2款車型，性能輸出更出色。

比起原本132.9萬的1.5升渦輪的Custin，輸出170匹馬力、25.8公斤米扭力，2.0升渦輪預售價157萬與頂規160萬，輸出來到233匹馬力、36公斤米扭力，比起1.5升渦輪，新動力擁有更好性能優勢來應付滿載7人座需求。

▲新2.0升渦輪配備仍相當豐富。

在車型配備上，新2.0升渦輪都採用18吋鋁圈，且比照1.5升渦輪豐富的配備規格，具有雙前座電動調整座椅，前後排提供加熱、通風等功能，更有JBL音響、雙側電動滑門、電動尾門等，頂規車型再增加全景天窗等，展現十足的配備誠意。

隨著經銷端釋出接單訊息，消費者已經可親臨展間搶先卡位訂車，隨著新2.0升渦輪加入，未來台灣Hyundai Custin擁有4款車型、陣容更堅強，新車將於9月上市。