BMW「全新電動休旅iX3」預告9/5發表！台灣有望明年導入

▲BMW全新iX3預約德國9月慕尼黑車展全球首發！（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

作為品牌重要的未來方向領路人，海外BMW預告9/5全球首發iX3電動休旅，採用全新 Neue Klasse 平台，外觀、內裝更科幻、未來，對手要鎖定同樣9月要發表的賓士GLC電動版。

▲外觀還原當初發表的Vision Neue Klasse概念車。

iX3是基於 BMW 最新Neue Klasse電動平台打造，此平台支援電動、油電及傳統動力系統，具未來高度模組化潛能，從官方釋出外型預告來看，新iX3高度還原Vision Neue Klasse 概念車的前衛設計，封閉式光影雙腎格柵整合 LED 燈條，搭配俐落頭燈與流線車身，具高度辨識度與科技感。

▲續航力落在800公里。

iX3 搭載第六代 eDrive 電驅技術（Gen 6），並採 800V 高電壓架構，續航 WLTP 上看800 公里，搭配 400 kW快充技術，充電 10 分鐘即可補充約 350 公里的續航里程。

BMW iX3將於 2025 年 9 月 IAA 車展亮相後，隨即啟動 iX3 於匈牙利德布勒森工廠的量產，未來台灣也將有機會一睹這輛BMW跨世代的全新電動休旅。