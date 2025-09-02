KIA發表「第2代Stonic跨界休旅車」！安全科技外型設計全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 於近日正式發表第二代大改款 Stonic，透過大幅升級的設計、內裝與科技配置，重新定義小型跨界休旅的市場標準。新車結合更具個性的外觀、數位化座艙、強化的安全科技與靈活的動力系統，展現品牌持續推動主流車型進化的企圖心。

▲Kia 於近日正式發表第二代大改款 Stonic

Kia 社長兼 CEO Ho Sung Song表示：「全新 Stonic 展現了 Kia 如何持續將先進設計與科技帶入主流市場。我們透過領先同級的螢幕配置、智慧連網功能與完整的安全科技，結合設計與實用性，進一步提升全球小型跨界休旅的標準。」

新款 Stonic 車長 4,165mm，行李廂空間達 352 公升，並提供 1,070mm 的前座腿部空間，兼顧緊湊尺寸與實用乘坐表現。動力方面搭載 1.0 升 T-GDI 渦輪增壓引擎，並提供純汽油或 48V 輕油電（MHEV）版本，搭配六速手排或七速雙離合自排，兼顧效率與日常駕駛需求。

外觀設計遵循 Kia「Opposites United」理念，前臉導入全新「Star Map」日行燈，搭配更具結構感的水箱護罩與全新前保桿造型，車尾則換上新式尾門、燈組與保桿，整體更具現代感。16 吋與 17 吋新式鋁圈強化視覺張力，其中 GT-Line 車型獨享專屬 17 吋鋁圈。外觀新增「Adventurous Green」與「Yacht Blue」兩款全新車色。

車內最大亮點為雙 12.3 吋全數位儀表與中控觸控螢幕的「雙螢幕環景顯示」，並導入「Multimode Touch Display」觸控介面，可快速切換冷氣與多媒體控制。新款方向盤、排檔桿與中控台設計更顯精緻，另提供 USB-C 快充、無線手機充電與氣氛燈，全面提升便利性與舒適感。

在智慧連網方面，Stonic 導入 Kia Connect 雲端服務，支援即時車況監測與遠端操作。新加入的「Digital Key」數位鑰匙功能，可讓駕駛使用智慧型手機或智慧手錶進行解鎖與發動，將豪華車款常見科技帶入 B-SUV 級距。

安全配置亦同步升級，導入同級少見的完整駕駛輔助系統（ADAS）。包含盲點偵測與安全下車警示（BCA + SEW）、前方主動煞車輔助（FCA 1.5）、導航輔助智慧型定速（NSCC）、高速公路駕駛輔助（HDA）與車道維持輔助（LFA）等，全面提升駕駛安全性。

Kia 表示，全新 Stonic 透過更大膽的設計、進階的數位座艙、靈活的動力系統與領先同級的安全科技，進一步鞏固其在 B-SUV 級距的市場地位，並落實品牌提供永續且具啟發性移動解決方案的使命。