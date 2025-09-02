ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA發表「第2代Stonic跨界休旅車」！安全科技外型設計全面升級

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 於近日正式發表第二代大改款 Stonic，透過大幅升級的設計、內裝與科技配置，重新定義小型跨界休旅的市場標準。新車結合更具個性的外觀、數位化座艙、強化的安全科技與靈活的動力系統，展現品牌持續推動主流車型進化的企圖心。

▲Kia 於近日正式發表第二代大改款 Stonic

Kia 社長兼 CEO Ho Sung Song表示：「全新 Stonic 展現了 Kia 如何持續將先進設計與科技帶入主流市場。我們透過領先同級的螢幕配置、智慧連網功能與完整的安全科技，結合設計與實用性，進一步提升全球小型跨界休旅的標準。」

新款 Stonic 車長 4,165mm，行李廂空間達 352 公升，並提供 1,070mm 的前座腿部空間，兼顧緊湊尺寸與實用乘坐表現。動力方面搭載 1.0 升 T-GDI 渦輪增壓引擎，並提供純汽油或 48V 輕油電（MHEV）版本，搭配六速手排或七速雙離合自排，兼顧效率與日常駕駛需求。

外觀設計遵循 Kia「Opposites United」理念，前臉導入全新「Star Map」日行燈，搭配更具結構感的水箱護罩與全新前保桿造型，車尾則換上新式尾門、燈組與保桿，整體更具現代感。16 吋與 17 吋新式鋁圈強化視覺張力，其中 GT-Line 車型獨享專屬 17 吋鋁圈。外觀新增「Adventurous Green」與「Yacht Blue」兩款全新車色。

車內最大亮點為雙 12.3 吋全數位儀表與中控觸控螢幕的「雙螢幕環景顯示」，並導入「Multimode Touch Display」觸控介面，可快速切換冷氣與多媒體控制。新款方向盤、排檔桿與中控台設計更顯精緻，另提供 USB-C 快充、無線手機充電與氣氛燈，全面提升便利性與舒適感。

在智慧連網方面，Stonic 導入 Kia Connect 雲端服務，支援即時車況監測與遠端操作。新加入的「Digital Key」數位鑰匙功能，可讓駕駛使用智慧型手機或智慧手錶進行解鎖與發動，將豪華車款常見科技帶入 B-SUV 級距。

安全配置亦同步升級，導入同級少見的完整駕駛輔助系統（ADAS）。包含盲點偵測與安全下車警示（BCA + SEW）、前方主動煞車輔助（FCA 1.5）、導航輔助智慧型定速（NSCC）、高速公路駕駛輔助（HDA）與車道維持輔助（LFA）等，全面提升駕駛安全性。

Kia 表示，全新 Stonic 透過更大膽的設計、進階的數位座艙、靈活的動力系統與領先同級的安全科技，進一步鞏固其在 B-SUV 級距的市場地位，並落實品牌提供永續且具啟發性移動解決方案的使命。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞Stonic跨界休旅休旅車SUV汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

推薦閱讀

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

最新文章

TOYOTA今年7月全球銷量創新高2025-09-02

KIA發表第2代Stonic休旅車2025-09-02

小鵬汽車新AI電動轎跑P7大陸上市2025-09-02

鴻海「納智捷全新跨界電動車」8月掛牌曝光2025-09-01

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬2025-09-01

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛2025-09-01

台灣Audi「全新A6 e-tron預售」　2025-09-01

特斯拉「全新6人座Model Y L」賣爆2025-09-01

「TOYOTA神車油電小休旅」將推7人座2025-09-01

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」2025-09-01

熱門文章

鴻海「納智捷全新跨界電動車」8月掛牌曝光2025-09-01

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬2025-09-01

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

小鵬汽車新AI電動轎跑P7大陸上市2025-09-02

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛2025-09-01

KIA發表第2代Stonic休旅車2025-09-02

預售157萬！Hyundai Custin 2.0T接單2025-09-01

台灣賓士降價了這款最高砍13萬2025-08-31

【周焦點】台美汽車零關稅、特斯拉降價2025-08-30

TOYOTA今年7月全球銷量創新高2025-09-02

相關新聞

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！今年上市挑戰百萬有找

鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！今年上市挑戰百萬有找

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

特斯拉「全新6人座Model Y L」賣爆！9月訂單秒殺　一周賣掉一個月產能

特斯拉「全新6人座Model Y L」賣爆！9月訂單秒殺　一周賣掉一個月產能

讀者迴響

熱門文章

鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！今年上市挑戰百萬有找

鴻海「納智捷全新跨界電動車來了」8月掛牌曝光！今年上市挑戰百萬有找

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

小鵬汽車「最新AI電動轎跑P7」大陸上市！重塑級距標竿又帥又會跑

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

KIA發表「第2代Stonic跨界休旅車」！安全科技外型設計全面升級

KIA發表「第2代Stonic跨界休旅車」！安全科技外型設計全面升級

預售157萬「國產7人座MPV」新選擇！Hyundai Custin 2.0T車型配備曝光

預售157萬「國產7人座MPV」新選擇！Hyundai Custin 2.0T車型配備曝光

台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場

台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366