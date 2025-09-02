TOYOTA今年7月「全球銷量創新高」！油電動力助攻單月突破90萬輛

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 採取與其他車廠不同的電動化策略，並在市場上獲得回報。雖然電動車產品線仍有限，但憑藉龐大的混合動力陣容與北美強勢的卡車需求，該公司在 2025 年 7 月的全球銷量突破 90 萬輛，創下單月紀錄。

根據官方數據，Toyota 在 7 月共售出 963,796 輛汽車，涵蓋 Lexus、Daihatsu 與 Hino 品牌。其中北美市場依舊是最大銷售地區，單月交付 254,298 輛，受惠於混合動力車型的高人氣，以及新一代 Tacoma 與 4Runner 等卡車的熱銷。在歐洲，Toyota 銷量也呈現年度成長，即便當地多數車廠普遍陷入低迷。

在中國大陸市場，Toyota 今年 7 月銷量達到 151,669 輛，成為外資品牌中的少數亮點。該公司將成績歸功於與廣汽合作生產的 bZ3X 純電 SUV，以及多樣化的混合動力產品。在日本本土，Toyota 交付 135,249 輛，維持穩定需求。

累計今年前七個月，Toyota 已售出 6,058,731 輛汽車，其中超過 290 萬輛具備不同形式的電動化動力系統。不過，純電車型僅略低於 10 萬輛。值得注意的是，7 月是該品牌純電車銷量最佳的月份，全球交付達 17,896 輛。

雖然 Toyota 仍以傳統燃油車作為主力，但混合動力車款在全球市場的表現顯示其戰略成效。僅在北美地區，Toyota 今年近 170 萬輛的銷量中就有超過 80 萬輛屬於電動化車型。

前社長、現任會長豐田章男過去因堅持混合動力而非全力投入純電領域，曾遭外界批評。然而，隨著多數市場對電動車需求放緩，Toyota 的成績似乎證明其選擇正確。同時，該公司仍持續推進電動車開發，並計畫將 Camry 與 RAV4 等主力車系全面混合動力化。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA豐田全球銷量7月Hybrid油電動力汽車新車

