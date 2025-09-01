「TOYOTA神車油電小休旅」將推7人座！折合新台幣預估40萬

▲日本TOYOTA Raize即將推出放大版的7人座。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、日本都相繼完成註冊的Raize Spaze，預計以由日本熱賣的5人座Raize延伸推出的全新7人座，近來日本當地更有消息透露，全新的TOYOTA Raize Spaze售價預計落在200萬日圓區間，折合新台幣僅要40萬！

▲Raize Spaze售價傳出將落在200萬日圓。

日本TOYOTA Raize自問世後持續蟬聯暢銷休旅，其車長不到4米、軸距2,525mm，又有渦輪、油電等各種選擇，顯然正中日本市場胃口，而如今日本TOYOTA將藉由Raize高人氣延伸推出Raize Spaze 7人座版本。

▲Raize Spaze尺碼將有所增長，滿足7人座配置。

為了滿足3排7人座規劃，Raize Spaze相較5人款車長將增加300mm來到4米3左右，同時動力搭載TOYOTA小車級距常用的1.2升油電系統，除了主打入門7人座市場，又能滿足消費者對於節能油耗需求。

全新TOYOTA Raize Spaze預計明年登場，售價區間200～300萬日圓，有了7人座Raize Spaze加入，日本TOYOTA休旅陣容可謂相當堅強，Raize、Raize Spaze、Yaris Cross、Corolla Cross等神車休旅將持續霸榜日本新車排行榜。