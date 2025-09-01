ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA神車油電小休旅」將推7人座！折合新台幣預估40萬

▲TOYOTA Raize日本傳出正籌備大改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA Raize即將推出放大版的7人座。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣、日本都相繼完成註冊的Raize Spaze，預計以由日本熱賣的5人座Raize延伸推出的全新7人座，近來日本當地更有消息透露，全新的TOYOTA Raize Spaze售價預計落在200萬日圓區間，折合新台幣僅要40萬！

▲Raize在日本相當暢銷，今年有望推出放大版的7人座。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲Raize Spaze售價傳出將落在200萬日圓。

日本TOYOTA Raize自問世後持續蟬聯暢銷休旅，其車長不到4米、軸距2,525mm，又有渦輪、油電等各種選擇，顯然正中日本市場胃口，而如今日本TOYOTA將藉由Raize高人氣延伸推出Raize Spaze 7人座版本。

▲TOYOTA Raize日本傳出正籌備大改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Raize Spaze尺碼將有所增長，滿足7人座配置。

為了滿足3排7人座規劃，Raize Spaze相較5人款車長將增加300mm來到4米3左右，同時動力搭載TOYOTA小車級距常用的1.2升油電系統，除了主打入門7人座市場，又能滿足消費者對於節能油耗需求。

全新TOYOTA Raize Spaze預計明年登場，售價區間200～300萬日圓，有了7人座Raize Spaze加入，日本TOYOTA休旅陣容可謂相當堅強，Raize、Raize Spaze、Yaris Cross、Corolla Cross等神車休旅將持續霸榜日本新車排行榜。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARaizeSUV入門休旅DaihatsuRockyYaris Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

推薦閱讀

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

275萬起！台灣Audi「全新A6 e-tron預售」　3動力、6車型預計9月上市

275萬起！台灣Audi「全新A6 e-tron預售」　3動力、6車型預計9月上市

特斯拉「全新6人座Model Y L」賣爆！9月訂單秒殺　一周賣掉一個月產能

特斯拉「全新6人座Model Y L」賣爆！9月訂單秒殺　一周賣掉一個月產能

「TOYOTA神車油電小休旅」將推7人座！折合新台幣預估40萬

「TOYOTA神車油電小休旅」將推7人座！折合新台幣預估40萬

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」！全新大作慶祝品牌20週年

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」！全新大作慶祝品牌20週年

最新文章

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬2025-09-01

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛2025-09-01

台灣Audi「全新A6 e-tron預售」　2025-09-01

特斯拉「全新6人座Model Y L」賣爆2025-09-01

「TOYOTA神車油電小休旅」將推7人座2025-09-01

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」2025-09-01

「LEXUS全新ZC轎跑車」台灣註冊曝光2025-09-01

預售157萬！Hyundai Custin 2.0T接單2025-09-01

歐寶800匹電動小鋼炮橫空出世2025-09-01

台灣賓士降價了這款最高砍13萬2025-08-31

熱門文章

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬2025-09-01

台灣8月新車銷量慘跌17%不到3萬輛2025-09-01

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活2025-08-28

台灣賓士降價了這款最高砍13萬2025-08-31

歐寶800匹電動小鋼炮橫空出世2025-09-01

「特斯拉新車休旅」預告本周發表2025-08-29

預售157萬！Hyundai Custin 2.0T接單2025-09-01

「LEXUS全新ZC轎跑車」台灣註冊曝光2025-09-01

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」2025-09-01

【周焦點】台美汽車零關稅、特斯拉降價2025-08-30

相關新聞

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」！全新大作慶祝品牌20週年

LEXUS預告「10月新車有大驚喜」！全新大作慶祝品牌20週年

30萬有找！「全新MG4休旅」大陸正式開賣　充電只要20分鐘續航530公里

30萬有找！「全新MG4休旅」大陸正式開賣　充電只要20分鐘續航530公里

【周焦點】特斯拉降價　進口旅行車9月上市　台灣有望導入零關稅美規車

【周焦點】特斯拉降價　進口旅行車9月上市　台灣有望導入零關稅美規車

「TOYOTA Corolla掀背」新年式北美漲價！追加復古風FX Edition特仕車

「TOYOTA Corolla掀背」新年式北美漲價！追加復古風FX Edition特仕車

Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

Honda公布日本移動展陣容！新世代0系列電動房車、休旅明年上市

讀者迴響

熱門文章

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

不用等關稅降價！台灣納智捷電動車「再推折價16萬促銷」比特斯拉更有感

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賣過的「TOYOTA經典7人座MPV」將復活！新平台搭1.5、2.0升油電

台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場

台灣賓士降價了「這款最高砍13萬」！配備再升級搶7人座休旅市場

歐寶「800匹電動小鋼炮」橫空出世！跨越虛擬＆現實　人人都能體驗

歐寶「800匹電動小鋼炮」橫空出世！跨越虛擬＆現實　人人都能體驗

「特斯拉新車休旅」預告本周發表！全新510匹馬力Model Y準備登場

「特斯拉新車休旅」預告本周發表！全新510匹馬力Model Y準備登場

預售157萬「國產7人座MPV」新選擇！Hyundai Custin 2.0T車型配備曝光

預售157萬「國產7人座MPV」新選擇！Hyundai Custin 2.0T車型配備曝光

「LEXUS全新ZC轎跑車」台灣註冊曝光！國外最快明年發表　將成IS接班人

「LEXUS全新ZC轎跑車」台灣註冊曝光！國外最快明年發表　將成IS接班人

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366