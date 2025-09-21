ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士新車「實體按鍵回來了」！未來將成品牌全車系標準配置

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日針對新世代車款的內裝設計方向進行調整，在最新發表的純電 GLC 上，除了採用大尺寸中控螢幕外，方向盤上仍保留多組實體按鍵、滾輪與切換鍵，顯示品牌正重新審視數位化與實體控制之間的平衡。

根據 Mercedes-Benz 軟體部門主管 Magnus Östberg 在慕尼黑車展中接受訪談時表示，原廠團隊透過數據分析發現，實體按鍵對於特定年齡層與使用族群相當重要，因此決定將實體操作重新帶回方向盤，未來更會成為 Mercedes-Benz 車系的標準配置。官方指出，這項決策主要來自於首款軟體定義車輛 CLA 所收集的用戶反饋，而不同市場也可能會因應需求，提供不同設計版本。

不過 Mercedes-Benz 並未完全回到傳統布局，目前僅考慮在空間與設計自由度較高的豪華車款上，逐步增加其他區域的實體控制元件，讓螢幕觸控與實體操作並行，提供更直覺且符合安全性的介面體驗。

這股趨勢並非 Mercedes-Benz 獨有，近年來多家車廠都重新強調實體按鍵的重要性。BMW 在開發新一代 iX3 時，同樣保留了音量滾輪，以及後視鏡與車窗控制等關鍵功能。Volkswagen 也已逐步將按鍵重新導入車內，Hyundai 更強調出於安全考量，始終堅持保留實體操作。

此外，歐洲新車安全評鑑協會（Euro NCAP）亦計畫自 2026 年 1 月起，針對缺乏實體控制的車款給予較低安全評等，讓車廠不得不正視此一趨勢。實體按鍵不僅能縮短駕駛操作時間，減少視線移動，更符合消費者對安全與便利的期待。

綜合來看，隨著消費者需求與監管壓力逐漸浮現，未來豪華車市場勢必會出現數位化與實體化並存的內裝發展方向，Mercedes-Benz 透過純電 GLC 的最新設計，正顯示品牌在科技感與實用性之間尋求新平衡，也為後續產品定下新的設計基調。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士新車實體按鍵汽車

