賓士C63 AMG「傳將捨棄4缸引擎」！改搭直6動力有望2026小改款登場

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 在推出搭載 2.0 升四缸渦輪增壓引擎的 C63 後，市場反應始終不如預期。雖然官方從未公布實際銷售數字，但多次傳出的優惠幅度顯示，消費者對於由 V8 改為四缸電氣化配置接受度有限，原廠高層也坦言確實流失部分客群。如今隨著新消息傳出，C63 的動力佈局或將再次調整。

根據 Mercedes-Benz 管理層成員 Mathias Geisen 在接受 Auto Express 訪談時透露，未來 AMG 將為部分原先採用四缸引擎的車型追加六缸選項。雖然確認不會回歸 V8，但直列六缸動力正在考量之中，並可能結合油電混合系統，亦不排除提供純內燃機版本。

這並非首次出現 C63 採用六缸引擎的傳聞。今年稍早，德國媒體 Mercedes-Benz Passion Blog 曾指出 AMG 有望導入代號 M256M 的 3.0 升輕度混合動力直列六缸，該動力單元目前已應用於 Mercedes CLE53 以及 Aston Martin DBX。另一方面，Autocar 則推測 AMG 或許會維持 C63 名稱，並以六缸插電式油電版本接替現有車型。最終會以 C63 還是 C53 之名問世，仍有待原廠正式確認，但外界普遍認為四缸架構將逐步讓位於直六配置。

若依循產品週期推算，C-Class 預計在 2026 年進行中期改款，屆時頂規性能車型也可能同步換上新動力。至於中型休旅 GLC 63，則有望在 2027 年跟進導入相同六缸設定。

價格方面，若 AMG 真的將車型重新命名為 C53，不排除會下調入門售價。以現行美規 C63 為例，建議售價為 87,200 美元（約新台幣 284 萬），僅比 BMW M3 Competition xDrive 便宜 1,675 美元（約新台幣 5.5 萬），定價策略顯得競爭激烈。

放眼競爭對手，BMW 已經確認下一代 M3 將在 2028 年持續搭載直列六缸，同時推出純電版本；Audi Sport 則籌備以新一代 RS5 Avant 取代 RS4 Wagon，並確定將採用 V6 插電式混合動力。隨著歐洲排放法規愈趨嚴格，性能品牌也正加速在傳統內燃機與電氣化之間尋找平衡點，Mercedes-AMG 的動向將成為市場關注焦點。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMGC63引擎油電汽車新車

