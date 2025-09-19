Nissan為省17億美元「腦筋動到頭枕上」！還將提升大陸零件使用率

▲Nissan為了樽節17億美元，把腦筋動到了座椅頭枕上。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Nissan日產汽車為了走出泥沼，現任執行長Ivan Espinosa正全力推動一項大規模成本削減計畫，目標是在2027年3月31日前節省17億美元的可變成本，這項計畫由富田達三負責執行，過去幾個月積極與員工及供應商溝通，尋找能在不影響品質的前提下壓低成本的方法，其中一個創新做法，就是簡化座椅頭枕的種類。

▲富田達三於2004年加入Nissan，現為「TdC改革辦公室」主管。（圖／翻攝自Nissan）

富田近期接受外媒訪問時指出，目前頭枕零件必須存放在一個如2座網球場大的倉庫，工人每天得走超過3萬步挑選零件，透過縮減頭枕尺寸及種類，能大幅減少倉儲及作業負擔；另外富田也向日媒表示，由於大陸製造商的零件品質正在持續提升，所以目前正考慮擴大使用，使其成本進一步下降。

富田表示：「現在最重要的是行動，Nissan已經進入執行階段。提升每款產品的利潤，是能否永續發展的關鍵。」目前富田的辦公桌上共有4,000個成本削減方案，經團隊評估後，有1,600項被認為具有可行性。這些方案預計在今年底前陸續展開。

▲富田強調，這些削減成本的措施會做到讓消費者「無感」，不影響客戶滿意度。（圖／資料照）

Nissan也開始檢討一些過時的生產做法。例如座椅過去使用具抗紫外線功能的特殊染料，但隨著現今車窗玻璃已能有效阻擋紫外線，這種高規格染料已不再必要；此外，Nissan計畫調整部分產品標準，未來將更多採用與其他車廠通用的零件，以發揮規模經濟、提升效率。

富田坦言，過去Nissan為了追求銷售量，未能嚴格控管成本，當業績成長停滯時，高成本結構就成為沉重負擔；富田強調，削減成本必須做到讓消費者「無感」，不會影響客戶滿意度，並且藉由精簡生產流程與用料，Nissan將能釋出更多資源投入研發，推動產品創新與升級。