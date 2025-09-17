ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
126.8萬起！現代Staria Van、Camper露營車上市　比預售降3.4萬

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Hyundai南陽實業發表Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車，其中Van較預售價調降3.2萬，自126.8萬起；露營車則有2車型，自150.4萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

Hyundai南陽實業今（17）日發表Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車，其中Staria Van正式售價126.8萬，較預售價調降3.2萬。而Staria Camper露營車共有豪華款、旗艦款，分別為150.4萬、159.4萬。

Hyundai Staria Van、Camper正式售價
Staria Van 3人座貨車：126.8萬（較預售價便宜3.2萬）
Staria Camper豪華款：150.4萬
Staria Camper旗艦款：159.4萬（較預售價便宜3.4萬）

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Camper露營車新增入門豪華款，至於旗艦款則比預售價調降3.4萬。

新Staria Van 3人座貨車標配雙側滑門、車內高度1,436mm，可便利左右上下貨物；座艙標配10.25吋數位儀表及8吋多媒體主機，另外也配備Qi手機無線充電，提供豐富收納設計與便利性。

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Van 3人座貨車採雙側滑門、車內長度2,500mm、車內高度為1,436mm。

Staria Camper露營車則與輔康企業合作打造，其中豪華款車型具有：雙人床椅組（含雙人床墊）、雙側木製收納櫃、露營用摺疊桌、尾門蚊帳、車側兩用紗門、車頂架、野炊車邊帳、防焰耐磨地板。

Staria Camper旗艦款則多了木製裝潢隔板、雙側木紋飾板、車內實木滿版天篷、車內星空照明、智慧電視（含支架）。至於展車的冷氣、電源供應則並未包含在內。

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Van 3人座貨車、Staria Camper露營車。（圖／記者林鼎智攝）

▲Staria Camper露營車與輔康企業合作，除了有露營套件外，也可依需求打造。

動力上，Staria Van、Camper露營車皆採2.2升4缸柴油渦輪引擎、8速手自排變速箱，具有最大馬力177匹／43.8公斤米扭力、平均油耗達12.3km／L，最大載重性能1,176公斤表現，同時也配備EPB電子手煞車（Auto Hold駐煞車輔助）、VSM車身動態管理系統、ESC電子車身動態穩定等功能。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MPVHyundai現代南陽實業StariaVanCamper露營車貨車3人座

