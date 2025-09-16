ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

圖文／7Car 小七車觀點

隨著觸控螢幕逐漸取代傳統按鍵與旋鈕，車艙設計的簡化趨勢在全球汽車產業蔚為風潮，不過 BMW 對此有不同看法。原廠高層在近期專訪中指出，雖然數位化操作是未來方向，但部分實體控制仍然不可取代，其中音量旋鈕就是最具代表性的例子。

BMW UI/UX 部門資深副總裁 Stephan Durach 表示，根據內部透過超過 1,000 萬輛車所回傳的數據進行分析，發現駕駛在日常操作中仍高度依賴實體音量旋鈕，即使方向盤已提供音量控制功能，實體旋鈕仍被頻繁使用，無論是調整聲音大小，或是直接按壓以快速靜音。Durach 強調，這是消費者真實的使用習慣，因此在未來車型內裝規劃中，仍會保留此類設計。

除了音量旋鈕之外，車窗與後視鏡的控制按鍵也被列為不可移除的項目。Durach 坦言，完全取消實體按鍵並非理想方案，因為駕駛在高速行駛時需要直覺且安全的操作方式。

這樣的觀點在業界也引起廣泛討論。Volkswagen 先前已公開承認觸控式方向盤按鍵過於敏感，甚至因此遭到車主提告，也承諾將在未來新車上恢復實體設計。Ferrari 今年稍早同樣承認移除傳統按鍵是錯誤決定，Hyundai 則強調會保留實體操作以確保安全，不過旗下新款 SUV 依舊出現高度觸控化的內裝布局。Mazda 最新發表的 CX-5 更是直接採用無傳統按鍵的設計，只在方向盤保留密集的功能鍵。

部分豪華品牌則採取更極端的做法，例如 Aston Martin 建立專門小組，透過所謂的「惹惱指數」來衡量駕駛在操作過程中的挫折感，藉此評估實體與虛擬控制的最佳平衡點，並期待能因此提升歐洲市場的安全評等。

整體而言，隨著觸控螢幕面板成為車艙主流，傳統實體按鍵是否該全面消失，仍存在高度爭議。BMW 透過大量實際數據分析，選擇在科技與便利之間保留必要的物理介面，顯示未來汽車的人機互動設計不會只走向單一數位化，而是朝向混合式發展，以符合駕駛的真實需求與安全考量。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW汽車新車觸控實體按鍵音量旋鈕

