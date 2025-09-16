ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Gogoro財務改善「獲大股東增資25億」　姜家煒正式任執行長

▲Gogoro獲大股東增資25億。（圖／翻攝自Gogoro）

▲Gogoro今（16）日獲大股東承諾新一輪投資，將在2026年完成增資25億新台幣。（圖／翻攝自Gogoro）

記者林鼎智／綜合報導

繼去年9月創辦人陸學森辭職、由潤泰集團接手後，Gogoro董事會今（16）日宣布經營團隊在改善財務結構及組織運作上獲得肯定，大股東承諾新一輪投資，將於2026年完成增資25億新台幣，同時現任代理執行長姜家煒也真除為Gogoro執行長一職。

根據Gogoro 2025年第2季財報，營運現金流從2024年上半年的480萬美元，提升至2025年上半年的1,520萬美元，營運費用也比2024年同期節省約1,100萬美元，並預計在2026年達成能源事業損益平衡、並在2027年能源事業產生自由現金流，進一步在2028年實現車輛事業損益兩平。

▲Gogoro獲大股東增資25億。（圖／翻攝自Gogoro）

▲現任代理執行長姜家煒也真除為Gogoro執行長一職。

今年Gogoro已先後發表三款新車，包括今年3月的Gogoro Pulse星宇特仕版（報導請點此）、6月綠牌電動機車Gogoro EZZY（報導請點此）上市，以及不久前發表的Gogoro EZZY 500（報導請點此），尤其後者以入門白牌定位，售價74,980 元，結合政府補助後不用4萬元，搶攻通勤族市場。

此次Gogoro董事會也確認大股東承諾增資25億新台幣，並將於2026年以私募方式完成投資。近期動態方面，Gogoro也將於9／20舉行「快閃高雄港 百GO夜行」活動，首度將年度電車盛事移師高雄。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車電動二輪Gogoro增資潤泰尹衍樑姜家煒財務25億EZZY 500

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

BMW研究證明「觸控螢幕無法取代實體按鍵」！高層：未來新車將保留

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

台灣BMW「召修8車系」近8千台　插頭密封瑕疵最嚴重恐起火

TOYOTA推出「智慧電動小巴」！客製化多元用途、折新台幣594萬起

Lexus「新RZ電動休旅」日規傳12月登場　新增F Sport版、續航升級

三寶左轉撞直行機車！騎士倒地受傷...破碎零件噴飛10多公尺高

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

