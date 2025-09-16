Gogoro財務改善「獲大股東增資25億」　姜家煒正式任執行長

▲Gogoro今（16）日獲大股東承諾新一輪投資，將在2026年完成增資25億新台幣。（圖／翻攝自Gogoro）



記者林鼎智／綜合報導

繼去年9月創辦人陸學森辭職、由潤泰集團接手後，Gogoro董事會今（16）日宣布經營團隊在改善財務結構及組織運作上獲得肯定，大股東承諾新一輪投資，將於2026年完成增資25億新台幣，同時現任代理執行長姜家煒也真除為Gogoro執行長一職。

根據Gogoro 2025年第2季財報，營運現金流從2024年上半年的480萬美元，提升至2025年上半年的1,520萬美元，營運費用也比2024年同期節省約1,100萬美元，並預計在2026年達成能源事業損益平衡、並在2027年能源事業產生自由現金流，進一步在2028年實現車輛事業損益兩平。

▲現任代理執行長姜家煒也真除為Gogoro執行長一職。



今年Gogoro已先後發表三款新車，包括今年3月的Gogoro Pulse星宇特仕版（報導請點此）、6月綠牌電動機車Gogoro EZZY（報導請點此）上市，以及不久前發表的Gogoro EZZY 500（報導請點此），尤其後者以入門白牌定位，售價74,980 元，結合政府補助後不用4萬元，搶攻通勤族市場。

此次Gogoro董事會也確認大股東承諾增資25億新台幣，並將於2026年以私募方式完成投資。近期動態方面，Gogoro也將於9／20舉行「快閃高雄港 百GO夜行」活動，首度將年度電車盛事移師高雄。