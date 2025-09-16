TOYOTA推出「智慧電動小巴」！客製化多元用途、折新台幣594萬起

▲TOYOTA發表e-Palette智慧電動小巴，可提供多種用途，並具有無障礙設計，當地售價自29,000,000日圓起，折合新台幣約594萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA發表e-Palette智慧電動小巴，該車可提供多種用途、提供各種移動服務，像是通勤接駁、行動商店或服務空間，具有低底盤、大面積滑門、無障礙設計及Level 2自動駕駛輔助功能，並提供一鍵式輪椅鎖定設計等選配內容。

TOYOTA e-Palette尺碼4,950 x 2,080 x 2,650mm，車內長度達2,865mm、車內高度2,135mm，採201匹電動馬達、72.82kWh電池，最大續航力達250公里，在90kW快充下約40分鐘充滿至80%，慢充則約12小時。

▲e-Palette採電子線傳轉向系統，車內高度達2,135mm，車內外也有電子顯示看板，可提供多樣化用途。

TOYOTA表示，e-Palette可透過不同設備提供多種用途，除了移動接駁外，白天充電時也能作為行動商店、開會空間等；另外低底盤及滑門設計也能方便上下車，同時還有電動坡道設計，讓輪椅使用者可從人行道直接上車。

▲e-Palette具有V2L外接供電、Level 2駕駛輔助系統，預告在2027年達成Level 4等級。



e-Palette也具有Level 2駕駛輔助功能，並預告在2027年達到Level 4等級，另外該車也採電子線傳轉向系統、V2L車外供電功能，車內外配備數位螢幕，可依使用情況顯示資訊、提供買家自行編輯內容，並且也有上下車警示系統、確保車門啟閉及乘客進出安全。TOYOTA e-Palette售價自29,000,000日圓起，折合新台幣約594萬，屬於客制化產品，另外也提供豐富選配項目。