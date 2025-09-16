ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA推出「智慧電動小巴」！客製化多元用途、折新台幣594萬起

▲TOYOTA e-Palette。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA發表e-Palette智慧電動小巴，可提供多種用途，並具有無障礙設計，當地售價自29,000,000日圓起，折合新台幣約594萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA發表e-Palette智慧電動小巴，該車可提供多種用途、提供各種移動服務，像是通勤接駁、行動商店或服務空間，具有低底盤、大面積滑門、無障礙設計及Level 2自動駕駛輔助功能，並提供一鍵式輪椅鎖定設計等選配內容。

TOYOTA e-Palette尺碼4,950 x 2,080 x 2,650mm，車內長度達2,865mm、車內高度2,135mm，採201匹電動馬達、72.82kWh電池，最大續航力達250公里，在90kW快充下約40分鐘充滿至80%，慢充則約12小時。

▲TOYOTA e-Palette。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA e-Palette。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA e-Palette。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲e-Palette採電子線傳轉向系統，車內高度達2,135mm，車內外也有電子顯示看板，可提供多樣化用途。

TOYOTA表示，e-Palette可透過不同設備提供多種用途，除了移動接駁外，白天充電時也能作為行動商店、開會空間等；另外低底盤及滑門設計也能方便上下車，同時還有電動坡道設計，讓輪椅使用者可從人行道直接上車。

▲TOYOTA e-Palette。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA e-Palette。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲e-Palette具有V2L外接供電、Level 2駕駛輔助系統，預告在2027年達成Level 4等級。

e-Palette也具有Level 2駕駛輔助功能，並預告在2027年達到Level 4等級，另外該車也採電子線傳轉向系統、V2L車外供電功能，車內外配備數位螢幕，可依使用情況顯示資訊、提供買家自行編輯內容，並且也有上下車警示系統、確保車門啟閉及乘客進出安全。TOYOTA e-Palette售價自29,000,000日圓起，折合新台幣約594萬，屬於客制化產品，另外也提供豐富選配項目。

►7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

►最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動TOYOTA豐田移動服務出行續航空間滑門e-Palette低底盤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【小阿婆上線】媽媽床上滑手機被湘荷妹妹奶音提醒：眼睛受傷！

推薦閱讀

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

最低49800起！光陽「省油125國民神車」祭優惠　再享4年噴射保固

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

福特「國產新休旅Territory」油耗曝！雙動力5車型、客／客貨都有

最新文章

能源署曝「福特國產新休旅」油耗2025-09-16

台灣BMW「召修8車系」近8千台2025-09-16

TOYOTA推出「智慧電動小巴」2025-09-16

中華三菱「國產全新休旅」官網現身2025-09-16

Lexus新RZ電動休旅日規12月登場2025-09-16

Range Rover 2025年式限定版開賣2025-09-16

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

美國RAM大公羊電動皮卡車計畫終止2025-09-16

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款2025-09-15

熱門文章

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光2025-09-16

中華三菱「國產全新休旅」官網現身2025-09-16

「新一代Nissan Sentra」11月發表2025-09-16

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款2025-09-15

愛快羅密歐2款新車台灣上市2025-09-15

美國RAM大公羊電動皮卡車計畫終止2025-09-16

台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣2025-09-15

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線2025-09-15

「第6代TOYOTA RAV4」新入門動力曝光2025-09-12

Range Rover 2025年式限定版開賣2025-09-16

相關新聞

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

Lexus「新RZ電動休旅」日規傳12月登場　新增F Sport版、續航升級

Lexus「新RZ電動休旅」日規傳12月登場　新增F Sport版、續航升級

630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

630萬！台灣「Range Rover 2025年式限定版」開賣　升級總價52萬

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

「TOYOTA Corolla改款」雙生車曝光空間更大！採1.8升油電、2.0升汽油

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

「新一代Nissan Sentra」11月發表！油電、1.5升渦輪將有三種動力可選

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

美國RAM大公羊「純電動皮卡車計畫終止」！改搭增程引擎明年亮相

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366