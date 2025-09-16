中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

▲全新Xforce官網已經現身！離最終上市不遠了。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

來勢洶洶的三菱Xforce國產小休旅看來等不及要與台灣車迷見面！官網已經正式上線Xforce車款，很明顯在為今年上市作最後暖身，全新Xforce鎖定70～80萬級距而來，要與TOYOTA Yaris Cross級距霸主來過招！

▲動力與同級對手相當，都是採用1.5升自然進氣。

以台灣TOYOTA Yaris Cross售價69.5～79.5萬來看，未來要上市的三菱Xforce將聚焦70～80萬級距，且與同級MG ZS、TOYOTA Yaris Cross等對手相同，均是採用1.5升自然進氣架構，搭配CVT變速箱後，繳出104匹馬力、14.4公斤米扭力，以目前動向來看，很有可能第4季10月就上市。

配備上，Xforce一點都不因是小休旅而顯得陽春，經銷端流出配有10.3吋數位儀錶、12.3吋螢幕等，並具有電子手剎車、全速域ACC等重點配備，同時海外三菱近來與Yamaha主打的高級音響系統也會納入。

至於海外另還有Xforce油電版，不過台灣首發會以1.5升汽油引擎為主，若Xforce受到台灣消費者歡迎，未來不排除會有油電款導入規劃。