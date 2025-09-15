ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

▲HONDA HR-V日本即將首度推出RS運動款！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA HR-V日本即將首度推出RS運動款！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日本預計10月3日正式開賣改款新HONDA HR-V RS運動款，這可算是日規首次比照東南亞導入超帥的RS版本，至於台灣市場已經在6月上市小改款HR-V，隨著東南亞、日本都有帥氣的HR-V RS版本，自然也是台灣車迷敲碗許願版本。

▲HONDA HR-V日本即將首度推出RS運動款！（圖／翻攝自HONDA）

▲外型比照東南亞版本，懸吊也採用運動化處理。

日規HR-V RS大致上與東南亞外型相同，外觀換上專屬的點狀水箱護罩、紅色下飾條，光用看的就知道這不是一般版本。車高也因 RS 專屬降低懸吊，從 1,590mm 壓低到 1,545mm，整個姿態更俐落。車內同樣走黑底搭配紅色縫線的運動風，完全就是為了讓駕駛熱血起來。

日規HR-V入手價275.88萬日圓，折合新台幣55萬，而RS款則來到374.88萬日圓，折合新台幣約75萬。

台灣在今年 6 月才剛推出小改款 HR-V，售價79.9～98.9萬，最大亮點就是終於導入油電版本，主打更省油、更順暢的 e:HEV 系統。不過可惜的是，RS 運動版沒有同步導入。這也讓不少車迷大喊可惜，畢竟 HR-V 在台灣屬於實用派代表，要是能加上 RS 專屬的帥氣外觀和低趴懸吊，肯定更能吸引年輕族群。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界入門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

Audi A6 e-tron旅行車試駕！流線跑格、空間實用新美學　不再有旅程焦慮

Audi A6 e-tron旅行車試駕！流線跑格、空間實用新美學　不再有旅程焦慮

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

最新文章

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款2025-09-15

愛快羅密歐2款新車台灣上市2025-09-15

Audi A6 e-tron旅行車試駕2025-09-15

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線2025-09-15

台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣2025-09-15

大陸新創車廠領跑電動登慕尼黑車展2025-09-14

福斯汽車砸10億歐元佈局AI人工智能2025-09-14

Honda台灣重機大會師前進日月潭2025-09-14

向 1990 年代致敬，Nissan 推出 Z Heritage Edition2025-09-14

Hyundai最新電動掀背車概念亮相2025-09-14

熱門文章

愛快羅密歐2款新車台灣上市2025-09-15

福特「全新休旅」取代停產Focus2025-09-12

台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣2025-09-15

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線2025-09-15

大陸新創車廠領跑電動登慕尼黑車展2025-09-14

台灣新年式Lexus ES官網上架2025-09-12

「第6代TOYOTA RAV4」新入門動力曝光2025-09-12

福斯汽車砸10億歐元佈局AI人工智能2025-09-14

Honda台灣重機大會師前進日月潭2025-09-14

台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款2025-09-09

相關新聞

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

Honda台灣重機大會師10周年「今年前進日月潭」！報名9／17開跑

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告　三菱國產休旅配備曝　LEXUS房車開賣

【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告　三菱國產休旅配備曝　LEXUS房車開賣

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

Suzuki「2度小改款Vitara休旅」台灣官網上線！詳細導入規格待確認

Suzuki「2度小改款Vitara休旅」台灣官網上線！詳細導入規格待確認

讀者迴響

熱門文章

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

218.9萬起！愛快羅密歐2款轎跑、休旅台灣上市　全新入門休旅首度登台

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

福特推「全新休旅」取代停產Focus！雙動力、與Kuga並售降成本

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

94萬！台灣「Suzuki改款新Vitara」開賣　進口一拚TOYOTA國產神車休旅

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

「TOYOTA RAV4將推轉型新動力」配合新產線！還有全新7人座在北美量產

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

大陸新創車廠「領跑電動掀背登上慕尼黑車展」！瞄準歐洲平價市場

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

177萬起不變！台灣新年式Lexus ES官網上架　大改款最快年底登台

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

「第6代TOYOTA RAV4」有更便宜入門動力！2.0升自然進氣、油電都現身

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

福斯汽車砸10億歐元「佈局AI人工智能」！縮短新車開發周期優化生產

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366