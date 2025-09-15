改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

▲HONDA HR-V日本即將首度推出RS運動款！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

日本預計10月3日正式開賣改款新HONDA HR-V RS運動款，這可算是日規首次比照東南亞導入超帥的RS版本，至於台灣市場已經在6月上市小改款HR-V，隨著東南亞、日本都有帥氣的HR-V RS版本，自然也是台灣車迷敲碗許願版本。

▲外型比照東南亞版本，懸吊也採用運動化處理。

日規HR-V RS大致上與東南亞外型相同，外觀換上專屬的點狀水箱護罩、紅色下飾條，光用看的就知道這不是一般版本。車高也因 RS 專屬降低懸吊，從 1,590mm 壓低到 1,545mm，整個姿態更俐落。車內同樣走黑底搭配紅色縫線的運動風，完全就是為了讓駕駛熱血起來。

日規HR-V入手價275.88萬日圓，折合新台幣55萬，而RS款則來到374.88萬日圓，折合新台幣約75萬。

台灣在今年 6 月才剛推出小改款 HR-V，售價79.9～98.9萬，最大亮點就是終於導入油電版本，主打更省油、更順暢的 e:HEV 系統。不過可惜的是，RS 運動版沒有同步導入。這也讓不少車迷大喊可惜，畢竟 HR-V 在台灣屬於實用派代表，要是能加上 RS 專屬的帥氣外觀和低趴懸吊，肯定更能吸引年輕族群。