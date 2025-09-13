ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【周焦點】TOYOTA改款休旅、房車預告　三菱國產休旅配備曝　LEXUS房車開賣

▲TOYOTA神車休旅、房車再出招！預計10月推改款；國產三菱Xforce暖身流出重點配備；新年式LEXUS ES開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

即將進入今年的最後第4季衝刺，各車廠抓緊最後機會，準備在年末精銳盡出，台灣和泰預告10月7日將有新車重頭戲，主角就是神車榜常客Corolla Cross以及Altis；國產三菱Xforce小休旅，經銷端已在蠢蠢欲動準備搶單，流出重點配備先吸人氣；國外新一代LEXUS ES還要再等等！台灣近期悄悄釋出新年式車型，為末代作最後促銷。

▲Corolla Cross GR Sport將比照國外換上更帥的外觀，而Altis則升級電子手剎車。

台灣和泰預告10月7日將發表新車（連結），僅透露主角是Corolla Cross以及Altis，並特別強調GR Sport關鍵字，從國外動向來看，台灣Corolla Cross GR Sport將趁這次改款換上與歐日規的最新造型，而Altis則預計補上敲碗很久的電子手剎車。

▲國產Xforce小休旅上市在即，重點配備流出。

中華三菱日前官宣今年將上市全新Xforce小休旅，經銷端已經準備好迎接這位全新車款，搶先釋出Xforce重點配備（連結），除了有全速域ACC外，並配有配有10.3吋數位儀錶、12.3吋螢幕等，並具有電子手剎車，甚至還不排除導入國外正夯的與Yamaha合作的音響系統。

▲LEXUS IS改款更帥、科技配備有感提升。

LEXUS旗下熱銷的中型豪華運動房車 IS，於9月9日迎來第三次小改款（連結）！從 2013年現行世代問世至今，已經歷過兩次更新，這回原廠再度出招，不只換上更有霸氣的新家族臉孔，內裝科技、操控手感甚至安全配備都全面升級，台灣相信明年就有望迎來最新改款的IS。

▲新一代LEXUS ES還要再等等！今年先出清新年式。

台灣LEXUS官網悄悄上架2026年式ES（連結），此次新年式皆自9月起生產，在售價、編成上都維持不變，維持6車型陣容，售價自177-249萬不等。隨著新年式已經上架，台灣想要看到國外最新一代的ES，可能得等到明年了！

