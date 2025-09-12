TOYOTA推「暴力鴨GR Yaris」空力套件！6件組、全經賽事驗證開發

▲TOYOTA Gazoo Racing部門推出GR Yaris空力升級套件，該套件為6件組，預計10月1日開賣。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA Gazoo Racing部門針對「暴力鴨」GR Yaris推出Aero performance Package空力性能套件，該套件是與專業車手合作開發，將可適用於RZ High Performance、RC兩款車型，6速手排、8速自排車型皆可，預計10月1日開賣。

這套GR Yaris空力性能套件提供6件式升級部品，包括具導流設計的鋁製引擎蓋，外型與GRMN Yaris相同，以及前下擾流板、車側導流孔、平坦化油箱、可調式擾流尾翼及後保桿導流孔，這些套件都是TOYOTA Gazoo Racing在超級耐久賽、全日本拉力錦標賽的賽事中汲取經驗、並與專業車手共同合作開發。

▲這些空力套件都是TOYOTA Gazoo Racing在賽事中汲取經驗、並與專業車手共同開發，具有實際優化空力的效益。



像是套件中的鋁製引擎蓋，就是為了全日本拉力錦標賽的賽車開發，高速時可透過導流設計將引擎室內的熱能排出、提高冷卻效果；前下擾流則可減少車頭升力、提升抓地力表現；另外安全油箱平坦化的設計也是參考超級耐久賽經驗，優化車底氣流、提升空力表現。

售價上，GR Yaris RC 6速手排車型加上Aero performance Package空力性能套件自4,055,000日圓起，折合新台幣約83.2萬，至於最貴的RZ High Performance＋空力套件的自排車型則是5,825,000日圓，折合新台幣約119.5萬。

▲GR Yaris套件將在10／1於日本開賣，以RC 6速手排車型加上Aero performance Package空力性能套件自4,055,000日圓起，折合新台幣約83.2萬起。