「TOYOTA 7人座越野休旅」推限量特仕版！只有12台、專屬好料上身

▲為慶祝連續第12次於達卡拉力賽奪冠，TOYOTA推出限量12台的Land Cruiser GR Sport Rally Raid特仕版，另外還提供12套專屬升級套件。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

為慶祝Land Cruiser車隊在Dakar Rally達卡拉力賽連續12次奪冠，日本TOYOTA也推出Land Cruiser GR Sport Rally Raid特仕版，限量12台，另外還提供12套改裝套件，買家還得抽籤才有機會獲得，預計最快在12月交付。

此次特仕版是以Land Cruiser GR Sport為基礎，除了車身彩貼外，也升級換上18吋Enkei PDT1輪圈、搭配TOYO Open Country全地形輪胎，並在卡鉗、拖車勾採紅色塗裝處理，搭配擋泥板土除、TLC圖案進行妝點。

▲特仕車升級18吋Enkei PDT1輪圈、懸吊系統，同時車內也有專屬銘牌、車身彩貼。



不僅如此，Land Cruiser GR Sport Rally Raid特仕版也換上新的懸吊系統，車內也換上真皮／Ultra suede麂皮座椅，中控台處也有專屬Rally Raid徽飾銘牌。原廠還未現有車主推出相同的升級套件，僅適用於同車型的Land Cruiser GR Sport。

動力上則同樣維持3.3升V6雙渦輪柴油引擎、10速自排變速箱，具有最大馬力304匹／71.4公斤米扭力，配備前後電子限滑差速器、4輪驅動系統。限量12台的Land Cruiser GR Sport Rally Raid特仕版售價為9,380,800日圓，折合新台幣約192.5萬，至於升級套件則是1,511,400 日圓（折合新台幣約31萬）。

▲Land Cruiser GR Sport Rally Raid特仕版當地售價為9,380,800日圓，折合新台幣約192.5萬，買家還得抽籤才能入主。